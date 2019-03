Dick Dale, leggenda del surf rock e della colonna sonora di Pulp Fiction, morto a 81 anni

Dick Dale, leggenda del surf rock il cui celebre riff è stato usato nella colonna sonora di Pulp Fiction, è morto all'età di 81 anni. Dick Dale, celebre chitarrista e pioniere del surf rock, soffriva di numerose malattie tra cui diabete, insufficienza renale e un tumore. A confermare il decesso è stato Dusty Watson, batterista che ha collaborato con Dale tra il 1995 e il 2006.

Dick Dale, vero nome Richard Anthony Monsour, era nato nel 1937. Talentuoso chitarrista, cambio il suono del rock and roll nei primi anni '60 quando applicò il riverbero alla sua chitarra e iniziò a usare le scale arabe apprese dal padre libanese. Nato e cresciuto in Massachusetts, Dale trovò il suo stile quando la famiglia si trasferì nella Orange County, in California, nel 1954, dove iniziò a fare surf.

La sua energetica interpretazione di un brano popolare dell'Asia Minore, Misirlou (Egyptian Girl), divenne la canzone più famosa del surf rock. Il brano uscì come singolo con la Deltone Records nel 1962 e poi entrò a far parte dell'album Surfer's Choice. Nel 1994 Quentin Tarantino riportò il brano in auge usando Misirlou nei titoli di testa di Pulp Fiction. La colonna sonora del film vendette oltre 3 milioni di copie e aiutò a far riscoprire Dick Dale e il surf rock a una nuova generazione di fan.

