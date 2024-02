SAG Award, la cerimonia su Netflix nella notte tra sabato e domenica prossima

La notte del prossimo 26 febbraio Netflix trasmetterà live per la prima volta l'intera cerimonia degli Screen Actors Guild Award (conosciuta anche come SAG Award). L'evento non sarà visibile sull'applicazione ma sul canale YouTube dello streamer.

Proprio nel 2024 inoltre i diritti passeranno all'app, in maniera tale che potranno usufruirne tutti gli abbonati. Un traguardo importante per Netflix, nonostante si tratti di un evento minore rispetto ai ben più glamour Academy Award e Golden Globe. I SAG Award sono spesso un passaggio molto indicativo in ottica Oscar.

Amati in tutto il mondo

Molto fiera della novità è Bela Bajaria, direttrice del settore tv di Netflix:"I SAG Award sono premi molto amati dalla comunità dei creativi e dagli spettatori e adesso molti più fan potranno vederli in tutto il mondo, celebrando i propri attori preferiti".

La statuetta dello Screen Actors Guild Award

Gli Screen Actors Guild Award sono il riconoscimento annuale assegnato agli attori membri della medesima associazione. Si tratta di un premio molto prestigioso e inferiore soltanto alle Big Four della Award Season come Oscar, Golden Globe, Emmy e BAFTA. Tra gli attori maggiormente premiati ci sono Julia Louis-Dreyfus, Julianna Margulies e Alec Baldwin, tra i film più ricchi di riconoscimenti spiccano Everything Everywhere All at Once, American Beauty e Chicago e tra le serie 30 Rock, Seinfeld e E.R.