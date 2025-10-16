Diane Keaton: svelata la causa di morte dell'attrice

Dopo aver mantenuto il riserbo per giorni, la famiglia di Diane Keaton ha svelato la causa di morte dell'attrice, scomparsa l'11 ottobre 2025 in California. In un comunicato diffuso tramite PEOPLE, i familiari della diva di Io e Annie hanno ringraziato i fan per il supporto e la vicinanza.

"La famiglia Keaton è molto grata per gli straordinari messaggi di amore e sostegno ricevuti in questi ultimi giorni da parte della loro amata Diane, deceduta per via di una polmonite l'11 ottobre", si legge nella dichiarazione.

La famiglia di Keaton ha poi proseguito ricordando i temi che le stavano a cuore: "Amava i suoi animali ed era ferma nel sostenere la comunità dei senza fissa dimora, quindi qualsiasi donazione in sua memoria a una banca alimentare locale o a un rifugio per animali sarebbe un omaggio meraviglioso e molto apprezzato."

Un'immagine di Diane Keaton ne Il padrino

Una morta inaspettata che ha addolorato il mondo del cinema

People aveva annunciato per primo la morte di Diane Keaton all'età di 79 anni. Una fonte ha riferito alla testata che la salute dell'attrice "è peggiorata molto improvvisamente, il che è stato straziante per tutti coloro che le volevano bene. La sua morte è stata così inaspettata soprattutto per una persona con così tanta forza e spirito".

"Nei suoi ultimi mesi, era circondata solo dai suoi familiari più stretti, che hanno scelto di mantenere la massima riservatezza. Persino gli amici di lunga data non erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo" ha detto la fonte.

L'attrice lascia i due figli, Dexter e Duke Keaton, adottati nel 1996 e nel 2001. Nonostante le sue relazioni con personaggi noti del mondo del cinema, tra cui Woody Allen e Al Pacino, Keaton non si è mai sposata.

"Oggi pensavo: sono l'unica attrice della mia generazione a essere stata single per tutta la vita", dichiarò a People nel 2019. "Sono davvero contenta di non essermi sposata. Sono un po' eccentrica. Ricordo che al liceo un tizio venne da me e mi disse: 'Un giorno sarai una brava moglie'. E io pensai: 'Non voglio essere una moglie. No'".