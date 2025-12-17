Diane Keaton, Sarah Jessica Parker ricorda l'esperienza in La neve nel cuore: "Sembrava una vera combattente"

La star di Sex and the City e Hocus Pocus ha svelato il rapporto che aveva con l'attrice premio Oscar scomparsa qualche mese fa.

Sarah Jessica Parker è stata intervistata per lo speciale della CNN dedicato a Diane Keaton, dal titolo The First Christmas Without Diane. Insieme alle altre star del film La neve nel cuore, l'attrice ha ricordato l'esperienza sul set del film.

Nella commedia natalizia uscita nel 2005, Diane Keaton interpreta Sybil Stone, matriarca della famiglia riunita per festeggiare le festività natalizie ma scossa dalla diagnosi di cancro al seno della madre.

La scena che intimorì Sarah Jessica Parker

La scena è quella in cui il personaggio di Sarah Jessica Parker, Meredith, distribuisce regali di Natale agli altri membri della sua famiglia, madre compresa, per cercare di recuperare il rapporto con loro.

"In teoria era spaventoso" ha spiegato Parker "Ero molto nervosa. Avevo davvero la sensazione che fosse una vera combattente, come se fossimo in un autentico duello con le spade, e che io dovessi essere all'altezza, ma anche non vincere".

Sarah Jessica Parker in una scena de La neve nel cuore

Lavorare con Diane Keaton è stata una grande lezione: "Osservarla lavorare e vedere come mette insieme ogni cosa. Limitarmi ad ascoltare Diane e a rispondere, considerando la storia, era l'approccio migliore per me, e mi è piaciuto moltissimo".

Il rapporto con Diane Keaton

Sempre all'interno dell'intervista, Sarah Jessica Parker ha svelato che Diane Keaton amava fare domande personali a coloro che aveva attorno, secondo lei perché era una donna profondamente interessata alle persone e alle loro storie.

Diane Keaton è scomparsa lo scorso 11 ottobre all'età di 79 anni a causa di una polmonite batterica, secondo quanto riportato dal certificato di morte. Conosciuta in tutto per il suo talento poliedrico, Diane Keaton ha recitato in film molto famosi come nei primi due della saga di Francis Ford Coppola, Il padrino e Il padrino - Parte II, Io & Annie di Woody Allen, che le valse l'Oscar alla miglior attrice protagonista, Tutto può succedere, Il padre della sposa, Il club delle prime mogli e Book Club.