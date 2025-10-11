Diane Keaton, star di lo e Annie e Il Padrino, è morta a 79 anni

Fonti vicine alla famiglia dell'attrice hanno confermato la triste notizia, rivelando che Diane ha perso la vita mentre si trovava in California.

Diane Keaton è morta all'età di 79 anni mentre era in California, come hanno confermato delle fonti vicine all'attrice.
Per ora la famiglia non ha rilasciato ulteriori dettagli e ha chiesto di rispettarne la privacy mentre viene affrontata la triste perdita.

I successi ottenuti dall'attrice

L'attrice Diane Keaton era diventata una star del cinema a livello internazionale negli anni '70 grazie al suo ruolo nei film della saga Il padrino e alle sue collaborazioni con il regista Woody Allen.
Nel 1977 ha vinto un Oscar come Miglior Attrice per la sua performance in Io e Annie e, nel corso degli anni, ha recitato anche in successi come In cerca di Mr. Goodbar, Interiors e Manhattan.
Nel 1981 Diane ha ottenuto la sua seconda nomination agli Oscar grazie alla parte di Louise Bryant in Reds, diretto e co-scritto da Warren Beatty.

Negli anni '90 Keaton è poi stata protagonista di numerose commedie come Il padre della sposa e Il club delle prime mogli. Nella sua carriera ci sono state altre due nomination agli Oscar grazie a La stanza di Marvin e Tutto può succedere.

Durante la sua carriera l'attrice si è messa anche alla prova come regista in occasione di video musicali, come Heaven is a Place on Earth di Belinda Carlisle, di alcuni episodi delle serie China Beach e Twin Peaks, e dei film Eroi di tutti i giorni e Avviso di chiamata, di cui è stata star insieme a Meg Ryan e Lisa Kudrow.

Come artista è stata inoltre una prolifica fotografa, si è occupata del restauro di alcune residenze storiche, e ha scritto alcune autobiografie.

Tutto può succedere: Diane Keaton in un momento del film
La vita della star

Diane Keaton, il cui vero nome era Diane Hall, era nata a Los Angeles il 5 gennaio 1946 e aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie alla musica e al teatro.
Nel 1968, dopo essersi trasferita a New York, era entrata nel cast del musical Hair a Broadway, e nel 1970 aveva quindi debuttato sul grande schermo con Amanti ed altri estranei.