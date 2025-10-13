Woody Allen e il tributo a Diane Keaton: “Il suo volto e la sua risata illuminavano ogni luogo in cui entrava"

L'attore, che aveva definito Keaton il più grande amore della sua vita, ha reso omaggio all'attrice, scomparsa due giorni fa a soli 79 anni

Woody Allen ha scritto un commosso omaggio di Diane Keaton dopo la morte dell'attrice avvenuta pochi giorni fa all'età di 79 anni, condividendo ricordi intimi della loro storia d'amore e della loro leggendaria collaborazione creativa in un essay pubblicato da The Free Press.

"Diversa da chiunque altro il pianeta abbia mai conosciuto o probabilmente mai vedrà di nuovo, il suo viso e la sua risata illuminavano qualsiasi luogo in cui entrasse", ha scritto Allen nel pezzo.

Il regista ha ricordato il loro primo incontro durante un'audizione per la sua opera teatrale del 1969 Provaci ancora, Sam al Morosco Theatre. Keaton, appena arrivata da Orange County e che lavorava come guardarobiera mentre recitava in Hair, era stata raccomandata dall'insegnante di recitazione Sandy Meisner.

Diane Keaton e Woody Allen in Provaci ancora, Sam

Il primo incontro e la storia d'amore tra i due

"Se Huckleberry Finn fosse una splendida giovane donna, sarebbe Keaton", Allen ha ricordato di aver pensato quando la vide per la prima volta. All'inizio, durante la prima settimana di prove, i due faticarono a trovare un'intesa. "Lei era timida, io ero timido, e con due persone timide le cose possono diventare piuttosto noiose", ha scritto Allen. Ma dopo aver condiviso un pasto veloce durante una pausa, tutto cambiò. "Era così affascinante, così bella, così magica, che misi in dubbio la mia sanità mentale. Pensai: posso essermi innamorato così in fretta?".

Quando lo spettacolo debuttò a Washington, D.C., i due avevano già iniziato una relazione sentimentale. Keaton si rivelò la collaboratrice creativa più fidata di Allen, offrendogli feedback sui suoi film che lui apprezzava sopra ogni altra cosa. "Col passare del tempo, ho realizzato film per un unico spettatore, Diane Keaton", ha rivelato Allen. "Non ho mai letto una sola recensione del mio lavoro e mi importava solo di ciò che Keaton aveva da dire al riguardo".

Il saggio include aneddoti coloriti del tempo trascorso insieme, tra cui un memorabile Ringraziamento nella casa di Keaton nell'Orange County, dove Allen giocò a poker con la sua famiglia. "Questa bella contadina è diventata un'attrice pluripremiata e un'icona della moda sofisticata", ha scritto Allen. "Abbiamo trascorso alcuni anni meravigliosi insieme e alla fine entrambi abbiamo voltato pagina, e solo Dio e Freud potrebbero capire perché ci siamo separati".

Manhattan: un'immagine di Diane Keaton e Woody Allen

L'eredità di Diane Keaton secondo Woody Allen

Allen ha concluso con una riflessione commovente sull'eredità di Keaton: "Qualche giorno fa il mondo era un posto che includeva Diane Keaton. Ora è un mondo che non la include più. Di conseguenza, è un mondo più triste. Tuttavia, ci sono i suoi film. E la sua grande risata riecheggia ancora nella mia testa".

Keaton ha recitato in otto dei 50 film di Allen, tra cui Io e Annie, che le è valso l'Oscar alla migliore attrice nel 1978, Manhattan e Radio Days. L'ultima collaborazione tra il regista e l'attrice rimarrà Misterioso omicidio a Manhattan, uscito nel 1993 dopo la fine della collaborazione tra Allen e Mia Farrow.