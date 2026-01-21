Rachel McAdams ricorda Diane Keaton alla consegna della stella sulla Walk of Fame: "Ero come sua figlia"

Nel corso della cerimonia di consegna della stella sulla Hollywood Walk of Fame, Rachel McAdams ha omaggiato Diane Keaton, con la quale recitò nel film del 2005 in La neve nel cuore, inserendola tra le leggende con le quali ha avuto la fortuna di lavorare.

Diane Keaton e Rachel McAdams hanno lavorato nel film di Thomas Bezucha, in cui McAdams interpreta una delle figlie Sybil Stone (Diane Keaton), Amy, al fianco di altre star come Claire Danes, Dermot Mulroney, Sarah Jessica Parker e Luke Wilson.

Le parole di Rachel McAdams su Diane Keaton

"La mia amata Diane Keaton, che mi ha preso sotto la sua ala come se fossi sua figlia" ha ricordato McAdams "Mi ha insegnato che, non importa da quanto tempo fai questo lavoro, devi lasciare tutto quello che hai sul tavolo. A ogni interpretazione devi riuscire a tirare fuori più amore possibile. E allora nella vita ti sentirai come una stupida idiota solo per metà del tempo".

In un'altra intervista collaterale all'evento a Hollywood, Rachel McAdams ha dichiarato: "Ho grandi momenti di insicurezza in ogni lavoro. Ricordo Diane Keaton che mi disse durante La neve nel cuore che sentiva ancora che recitare non le veniva facile. Ne rimasi molto sorpresa, perché lei sembra così naturale e dà così tanto. Ma io continuo a non sentire di aver davvero capito l'arte della recitazione".

La collaborazione in La neve nel cuore

Il film del 2005, La neve nel cuore, vedeva nel cast anche Sarah Jessica Parker, Dermot Mulroney, Luke Wilson, Claire Danes, Elizabeth Reaser, Craig T. Nelson, e racconta la storia di una famiglia numerosa ma molto unita che cerca di accogliere Meredith, interpretata da Sarah Jessica Parker. A capo della famiglia c'era il personaggio di Diane Keaton nel ruolo della matriarca Sybil Stone, la cui diagnosi di cancro al seno sconvolge la riunione di famiglia.

Diane Keaton è scomparsa l'11 ottobre all'età di 79 anni a causa di un'infezione di polmonite batterica. I familiari ringraziarono così i messaggi d'affetto dopo la morte dell'attrice: "La famiglia Keaton è profondamente grata per gli straordinari messaggi di amore e sostegno ricevuti in questi ultimi giorni in memoria della loro amata Diane", si legge in una dichiarazione della famiglia".

