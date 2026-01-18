Andy García ricorda Diane Keaton: "Sapevo che stava affrontando alcuni problemi prima della sua morte"

La star de Gli Intoccabili e Ocean's Eleven ha ricordato la compianta star di Io & Annie, scomparsa pochi mesi fa a 79 anni.

Andy García è stato l'ultimo ospite del podcast Where Everybody Knows Your Name e nella chiacchierata con l'intervistatore ha ricordato come Diane Keaton lo avesse contattato circa un anno fa per valutare insieme la possibilità di collaborare.

La star di Ocean's Eleven ha ricordato che proprio poco tempo dopo fu informato del fatto che Diane Keaton aveva dei problemi di salute e che non avrebbero potuto lavorare ad un progetto insieme proprio per questo motivo.

Il film mancato e la collaborazione in Book Club

"Il film non si è mai concretizzato" ha confermato l'attore "Poco dopo ho iniziato a sentire che stava avendo alcuni problemi". Andy García e Diane Keaton recitarono insieme ne Il padrino - Parte III del 1990 e nei due film di Book Club nel 2018 e nel 2023.

Diane Keaton in una scena di Book Club

Riflettendo sul loro rapporto professionale, l'attore ha sottolineato il rispetto e l'affetto che ha sempre percepito dalla collega: "Non la vedevo così spesso, ma quando capitava di incontrarci da qualche parte era come se avessimo costruito un legame, un'amicizia. Ricordo che era sempre molto curiosa. Ma lei è un'americana originale. Un po' come Judy Holliday. In quel modo magico".

Andy García ricorda l'ironia di Diane Keaton

Nel suo ricordo della lavorazione di Book Club, Andy García ha raccontato un aneddoto su Diane Keaton e il primo giorno di lavoro sul set: "La chiamai Lady Di. Le dissi: 'Lady Di, buongiorno'. E lei rispose: 'Che c***o ci fai qui? Davvero? Davvero? Torna a casa, per favore. Davvero? Dovevi proprio essere in questo film, davvero?'. E poi tornò nella sua roulotte" ha raccontato sorridendo.

Andy Garcia è famoso per aver recitato in film come Ocean's Eleven nel ruolo di Terry Benedict, The Untouchables - Gli Intoccabili nel ruolo di George Stone e ne Il padrino - Parte III nel ruolo di Vincent Mancini. Attualmente è impegnato nella promozione della serie tv western Landman. Lo show è stato recentemente rinnovato per una terza stagione.