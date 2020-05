Diamanti Grezzi: durante le riprese Adam Sandler ha rischiato il soffocamento

Adam Sandler ha rischiato di morire soffocato in una scena piuttosto fisica di Diamanti grezzi, thriller diretto dai fratelli Safdie.

Diamanti grezzi si è rivelato un successo, ma sul set Adam Sandler ha rischiato di morire soffocato, come ha svelato a Entertainment Weekly. Il momento fatidico riguarda la scena in cui Howard, il suo personaggio, viene rapito dal cognato dopo che questi ha scoperto che ha usato i soldi di Arno per le scommesse.

Diamanti grezzi: un primo piano di Adam Sandler

Keith Williams Richards e Tommy Kominik, che interpretano i bodyguard di Arno, non avevano mai recitato prima d'ora e non avevano chiaro quanta fisicità avrebbero dovuto mettere nella scena:

Parlando della scena, i fratelli Safdie, registi di Diamanti grezzi, hanno spiegato che "Adam Sandler era così coinvolto dal suo personaggio da cominciare a temere in un paio di occasioni per la sua incolumità. A un certo punto viene quasi soffocato mentre cerca di liberarsi, ma l'attore era talmente immedesimato da stringere forte e Adam non riusciva a respirare."

Adam Sandler è uscito dalla lavorazione di Diamanti grezzi pieno di lividie ferite, visto che il suo personaggio viene ripetutamente malmenato, Anche la sua famiglia ha pensato di dovergli stare lontana durante le riprese visto il personaggio disturbato che interpretava , ma nonostante la fatica l'attore ha ammesso di aver amato l'esperienza coi Safdie:

"Ne parliamo continuamente. Li adoro, sono due registi incredibili. Mi piace avere nuovi amici, parliamo tutto il tempo e credo che siano grandiosi. Mi piacerebbe davvero tornare a lavorare con loro, perché è una sensazione nuova. Ma la cosa più divertente è che quando dicevo ai Safdies, 'Il vostro futuro è roseo', loro non ne volevano parlare, pensavano unicamente a Diamanti grezzi, sono concentrati solo su ciò che stanno facendo in quel momento."