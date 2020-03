Adam Sandler: "Non ho mai sbagliato un film"

Il successo di critica di Diamanti grezzi ha rischiato di fargli conquistare una candidatura all'Oscar, ma Adam Sandler ci tiene a ricordare a tutti che, nonostante la scarsa stima riscossa nella sua carriera, non ha mai sbagliato un film.

Diamanti grezzi: un primo piano di Adam Sandler

Quando si tratta di analizzare la filmografia di Adam Sandler, si tendono a separare i film di valore artistico come Ubriaco d'amore e il recente Diamanti grezzi dalla maggioranza di commedie demenziali che hanno fatto la fortuna dell'attore.

Sandler, però, non ci sta a parlare di alti e bassi della sua carriera e in un'intervista ribadisce: "Non ci sono stati bassi. Forse alcuni persone, quando scrivono su di me, parlano dei miei fallimenti. Ma non ne ho avuti. Adoro ogni singolo film che ho fatto. Non ho mai sbagliato un solo film in tutta la carriera".

Adam Sandler, il suo epico discorso contro gli Oscar: "Lasciamoli a quei figli di..."

Il motivo legato all'entusiasmo che Adam Sandler continua a nutrire per ogni singolo progetto in cui si imbarca sta nei criteri che si pone. Ad esempio, l'attore ama scegliere film girati in location che ci terrebbe a visitare. E mentre i critici hanno spesso puntato il dito contro la sua scelta di ingaggiare amici come David Spade, Kevin James e Chris Rock, lui specifica che è difficile annoiarsi su un set in cui sei circondati dai tuoi migliori amici e colleghi.

Per chi vuole conoscere l'Adam Sandler pi impegnato e meno giocoso, qui trovate la nostra recensione di Diamanti grezzi, film disponibile su Netflix.