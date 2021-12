Diabolik: Rai Cinema lancia la "Diabolik VR Experience" realizzata sul set del film dei Manetti Bros.

Un'inedita esperienza in realtà virtuale realizzata sul set dell'attesissimo film dei Manetti bros., Diabolik., in sala da oggi 16 dicembre.

Oggi, giovedì 16 dicembre, in occasione dell'uscita in sala con 01 Distribution dell'attesissimo film dei Manetti bros. Diabolik, che vede protagonisti Luca Marinelli nel ruolo del Re del Terrore, Miriam Leone nelle splendide vesti di Eva Kant e Valerio Mastandrea come il tenace ispettore Ginko, Rai Cinema presenta Diabolik VR Experience, un'inedita esperienza in realtà virtuale realizzata sul set del film dei Manetti bros. da Omar Rashid Gold Productions per Rai Cinema.

Dopo lo spettacolare videomapping che ha "vestito" la Mole Antonelliana con le sfolgoranti immagini del film, arriva un esclusivo contenuto in VR che permetterà allo spettatore di immergersi a 360° nell'atmosfera del film e in particolare di scoprire il misterioso covo del Re del terrore.

Disponibile in anteprima il 16 dicembre nelle sale CineVR del Museo Nazionale del Cinema di Torino a margine della mostra-evento "Diabolik alla Mole" che spazia tra cinema, fumetto e design, "Diabolik VR Experience" sarà fruibile dal 17 dicembre anche sull'App Rai Cinema Channel VR e sulla pagina Facebook di 01 Distribution e di Diabolik

L'universo cinematografico di Diabolik viene integrato così da "mondi" nuovi come il videomapping e la realtà virtuale. Un progetto perfettamente in linea con la vocazione di Rai Cinema di svolgere il ruolo di servizio pubblico come supporto della cultura digitale tra sperimentazione e contaminazione sfruttando le potenzialità dei nuovi linguaggi dell'audiovisivo al servizio di lanci multipiattaforma e transmediali.

"La realtà virtuale - dichiara Omar Rashid regista e fondatore di Gold Productions - ha il grande potere di portare lo spettatore in un luogo inaccessibile. Cosa c'è di più inavvicinabile e misterioso del covo del Re del Terrore? Diabolik VR Experience rende possibile questa avventura impossibile".

