Diabolik: Luca Marinelli e Miriam Leone confermati, Valerio Mastandrea sarà Ginko!

Il Diabolik dei Manetti Bros. avrà il volto di Luca Marinelli mentre Miriam Leone sarà Eva Kant: confermate le indiscrezioni sul cast dell'atteso cinecomic italiano che vede l'arrivo di Valerio Mastandrea nei panni di Ginko.

Diabolik tornerà sul grande schermo grazie ai Manetti Bros. con un supercast tutto italiano, da Ciné - Giornate estive di Cinema arriva la conferma dell'ingaggio di Luca Marinelli nei panni di Diabolik, con lui la bella Miriam Leone sarà la misteriosa Eva Kant e Valerio Mastandrea avrà il ruolo dell'ispettore Ginko.

Il lungometraggio dovrebbe inoltre essere girato, per quanto riguarda le sequenze conclusive, nella città di Trieste, tra la Stazione Marittima e il caveau della Fondazione CrT. Il film dedicato a Diabolik sarà ambientato negli anni sessanta e al centro degli eventi portati sul grande schermo ci saranno il ladro e l'affascinante Eba, due personaggi che sembrano legati alla dichiarazione di Marco Manetti: "Sarà un film oscuramente romantico".

La sceneggiatura di Diabolk è firmata da un team di autori - Manetti, Michelangelo La Neve e Mario Gomboli - mentre la produzione è firmata da 01Distribution, Monpracen, RaiCinema e Astorina.

Parlando di Diabolik, i fratelli Manetti hanno dichiarato: "Il cinema è una forma d'arte più libera di una serie tv. L'incontro con Mario Gomboli ha creato i presupposti per fare di Diabolik un grande film, i tempi per farne una serie saranno maturi quando si permetterà a Diabolik di essere quello che è. La sua anima sta nell'essere episodico, come Spider Man per intenderci. Ce ne stiamo accorgendo noi stessi, Diabolik cresce insieme a chi lo scrive".