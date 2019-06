Diabolik: Luca Marinelli protagonista del film dei Manetti Bros?

Diabolik tornerà sul grande schermo e il film, diretto dai Manetti Bros., tratto dai famosi fumetti e l'iconico personaggio povrebbe avere il volto di Luca Marinelli.

Nelle ultime giornate si è diffusa in modo sempre più insistente e rapido, l'ipotesi che l'attore italiano abbia ottenuto il ruolo principale, svelando inoltre l'identità di chi potrebbe affiancarlo.

I Manetti, oltre ad aver scelto Luca Marinelli per la parte di Diabolik, avrebbero inoltre scelto Miriam Leone per quella di Eva Kant e Valerio Mastandrea per il ruolo dell'ispettore Ginko.

Il lungometraggio dovrebbe inoltre essere girato, per quanto riguarda le sequenze conclusive, nella città di Trieste, tra la Stazione Marittima e il caveau della Fondazione CrT.

Il film dedicato a Diabolik sarà ambientato negli anni sessanta e al centro degli eventi portati sul grande schermo ci saranno il ladro e l'affascinante Eba, due personaggi che sembrano legati alla dichiarazione di Marco Manetti: "Sarà un film oscuramente romantico".

Trieste dovrebbe diventare Ghenf e Clerville dovrebbe approdare sul grande schermo con un mix di riprese a Milano, per gli esterni, e Bologna per quanto riguarda gli interni.

La sceneggiatura è firmata da un team di autori - Manetti, Michelangelo La Neve e Mario Gomboli - mentre la produzioen è firmata da 01Distribution, Monpracen, RaiCinema e Astorina.

I fratelli Manetti, parlando di Diabolik, in passato hanno dichiarato: "Il cinema è una forma d'arte più libera di una serie tv. L'incontro con Mario ha creato i presupposti per fare di Diabolik un grande film, i tempi per farne una serie saranno maturi quando si permetterà a Diabolik di essere quello che è. La sua anima sta nell'essere episodico, come Spider Man per intenderci. Ce ne stiamo accorgendo noi stessi, Diabolik cresce insieme a chi lo scrive".

Diabolik, in arrivo un film dei Manetti Bros!