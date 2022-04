Diabolik 2 e 3: il successore di Luca Marinelli è un attore di Grey's Anatomy

Luca Marinelli non tornerà nei panni di Diabolik, svelato il suo sostituto in Diabolik 2 e 3, si tratta di un attore di Grey's Anatomy.

Come conferma Variety, i Manetti Bros. hanno concluso ormai da qualche settimana le riprese di Diabolik 2 e 3, i due sequel di Diabolik girati back-to-back. Come anticipato, Luca Marinelli non tornerà nel ruolo dell'affascinante criminale, ma il suo sostituto è l'interprete di Grey's Anatomy Giacomo Gianniotti.

Diabolik: Miriam Leone e Luca Marinelli in una scena del film

I rumor confermati da Esquire Italia davano per certa l'uscita di scena di Luca Marinelli nei sequel di Diabolik, che vedranno il azione il nuovo protagonista, l'attore italo-canadese Giacomo Gianniotti, noto per le sue apparizioni nelle serie TV Grey's Anatomy e Station 19.

I Manetti Bros. hanno spiegato che l'uscita di scena di Luca Marinelli è dovuta ai suoi precedenti impegni contrattuali, visto che l'emergenza sanitaria ha fatto slittare la lavorazione di Diabolik di quasi un anno. Come specifica Empire, il cambio di attore non dovrebbe trarre in confusione gli spettatori. Lo stesso Gianniotti ha paragonato il suo arrivo al turn over tradizionale dei film di James Bond, spiegando come i nuovi sequel di Diabolik avranno più scene d'azione rispetto al primo e richiederanno maggiori stunt.

Diabolik, i Manetti Bros.: "Non volevamo fare un film su Diabolik, ma di Diabolik"

In più, apprendiamo che Diabolik 2 e 3 fungeranno da storia delle origini del personaggio criminale, raccontando da dove proviene e perché ha intrapreso la sua carriera illegale. Nonostante l'uscita di scena di Luca Marinelli, dovrebbe essere confermato il ritorno di Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quelli dell'ispettore Ginko. Al momento non è ancora stata fissata una data di uscita di Diabolik 2 e 3.

Diabolik ha ottenuto 11 nomination ai David di Donatello. La cerimonia di consegna dei premi si terrà domenica 3 maggio.