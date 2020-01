DGA Awards 2020: Bong Joon-ho fanboy di Quentin Tarantino è il meme del giorno

Quelli di Bong Joon-ho che guarda Quentin Tarantino sul palco dei DGA Awards 2020 sono occhi così sognanti, ammirati ed emozionati da aver subito regalato al creatore di Parasite un posto di tutto rispetto nella classifica dei meme del giorno.

Il regista coreano Bong Joon-ho sta vivendo un anno d'oro grazie al suo film Parasite, vincitore della Palma d'Oro a Cannes 2019, candidato agli Oscar 2020 insieme come Miglior Film e Miglior Film Straniero. Ieri sera figurava anche tra i nominati per i DGA Awards 2020 nella categoria del miglior film insieme a Sam Mendes per 1917, Martin Scorsese per The Irishman, Taika Waititi per Jojo Rabbit e Quentin Tarantino per C'era una volta a... Hollywood. Se il riconoscimento è andato a Sam Mendes, tuttavia Bon Joon-ho ha vinto il premio per la migliore GIF della cerimonia.

Bong Joon Ho wins best reaction Gif at the #DGAAwards #Parasite pic.twitter.com/PRUP24d3di — Parasite Gifs (@ParasiteGifs) January 26, 2020

Perchè quando Quentin Tarantino è salito sul palco per il tradizionale discorso dei candidati, il collega coreano ha voluto immortalare il momento riprendendolo con il suo smartphone. La parte migliore però è l'espressione emozionata, incantata sfoggiata da Bong Joon-ho davanti a uno dei registi che lui stesso ha ammesso di ammirare di più nel panorama internazionale. E chissà quali altre gioie sarà in grado di regalare al popolo dei social quando riuscirà finalmente ad incontrare Gianni Morandi.