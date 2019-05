Cannes 2019, Bong Joon-ho: "Gianni Morandi, vorrei conoscerti"

Gianni Morandi, adesso vorrei conoscerti: Bong Joon-ho ha appena vinto la Palma d'Oro a Cannes 2019 con il film Parasite e ha espresso il desiderio di conoscere il cantante italiano.

Il regista coreano ha inserito una celebre hit di Gianni Morandi nella colonna sonora del suo film Parasite, che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes 2019 - e chi ha visto la pellicola giura che si tratta di una scelta convincente, per quanto sulla carta possa sembrare decisamente curiosa. Il brano in questione è In ginocchio da te, brano che dava il titolo all'omonimo musicarello interpretato da Morandi nel 1964.

Ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è, non è niente per me, ora lo so, ho sbagliato con te

La richiesta di Bong Joon-ho è stata inoltrata a Gianni Morandi tramite Academy Two, che distribuirà Parasite in Italia e la risposta del cantante, affabile come sempre, non si è fatta attendere: "Mi vuole conoscere? Ma certo, magari vado io da lui, potrebbe essere l'occasione per una tournee in Sud Corea dove non sono mai stato"

Morandi in questi giorni è impegnato con le riprese de L'isola di Pietro 3, che si svolgono in Sardegna.

Parasite: Woo-sik Choi con So-dam Park durante una scena

Parasite è uno dei film più amati dalla critica - ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Parasite - e racconta la storia della famiglia di Ki-taek, alle prese con problemi economici. Il figlio Ki-woo, grazie a un amico, ottiene un lavoro ben pagato come tutor e parte per incontrare la famiglia di Mr. Park, a capo di un'importante azienda internazionale. Ki-woo incontra quindi Yeon-kyo e il primo incontro tra le due famiglie dà il via a una serie di bugie e problemi.