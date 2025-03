Bong Joon-ho al lavoro su un nuovo horror: le musiche saranno composte da un regista leggendario

Bong Joon-ho ha recentemente confermato che, dopo il suo annunciato film d'animazione già completato, e potenzialmente intitolato The Valley, ha intenzione di dirigere un film d'azione horror ambientato in una stazione sotterranea della metropolitana di Seoul.

A quanto pare, la pellicola di Bong avrà una colonna sonora composta da nientemeno che John Carpenter.

Ieri sera, in occasione della proiezione del restauro in 4K de La cosa, Bong ha condotto il Q&A successivo alla proiezione e ha chiesto a Carpenter se fosse interessato a realizzare la musica per il suo film horror.

Il nuovo film di Bong, tra horror e action

Venezia 2021: Il presidente di giuria Bong Joon-ho

Il regista sudcoreano ha illustrato il piano per il suo "prossimo, prossimo film" e, prima ancora di poter porre ufficialmente la domanda, Carpenter ha risposto con impazienza: "Voglio fare la colonna sonora per te". I due hanno concluso l'accordo con una stretta di mano, mentre Bong assicurava al pubblico che si trattava di una cosa ufficiale e seria.

una immagine di Ko Ah-sung nel film THE HOST

I dettagli del film horror di Bong rimangono sotto chiave. Il regista lo ha descritto come il "progetto di una vita" a cui sta pensando ormai dal 2001. Nel 2020, Bong aveva accennato brevemente al progetto, descritto come un "film coreano, ambientato a Seoul, con elementi unici di horror e azione", ma su una scala simile a quella del suo precedente The Host del 2006.

Bong è noto per la commistione di generi nei suoi film, ma il suo unico horror finora rimane appunto The Host. Nel frattempo, Mickey 17, un film di fantascienza con Robert Pattinson, arriverà in VOD già domani dopo essere stato un flop al box-office.