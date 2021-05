Dexter, il nuovo nome di Dexter Morgan svelato in un promo del revival (VIDEO)

Per tutto il mondo Dexter Morgan è morto nell'ultima stagione di Dexter, ma in realtà non è così, come vediamo nel nuovo video dedicato al revival dello show, che svela la nuova identità del personaggio, Jim Lindsay.

Il serial killer protagonista di Dexter, infatti, ha simulato la sua morte nel finale della precedente stagione e ora, nel revival di Showtime che arriverà entro la fine dell'anno, prende possesso di un'altra identità: si chiamerà Jim Lindsay. Il nuovo nome viene svelato in questo video pubblicato martedì dagli account ufficiali della serie.

Michael C. Hall, protagonista della serie andata in onda fino al 2013, ha espresso la sua opinione al The Daily Beast sul revival tanto atteso dai fan di Dexter, affermando che lui stesso ha sempre avuto la speranza di un ritorno per dare un finale più dignitoso alla storia:

"Siamo onesti: le persone sono rimaste insoddisfatte del modo in cui si è conclusa la storia. La speranza di riprenderla e raccontarla c'è sempre stata. Includo me stesso nel gruppo di persone che se lo chiedevano, 'Cosa diavolo è successo a quel ragazzo?' Quindi sono entusiasta di tornare. Non ho mai avuto la possibilità di interpretare un personaggio dopo così tanto tempo"

Vi ricordiamo che Dexter è stata trasmessa in prima visione assoluta in USA dal 1 Ottobre 2006 al 22 Settembre 2013, con un totale di 96 episodi.

Lo show era un crime drama sulle vicende di Dexter Morgan, un ematologo della polizia scientifica di Miami che nasconde un terrificante segreto: dietro il suo sorriso amichevole Dexter è un implacabile serial killer. Grazie agli insegnamenti paterni, Dexter segue un suo codice: uccide solo i criminali che sono sfuggiti alla giustizia.