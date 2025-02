Dexter: Resurrection, Peter Dinklage si unisce ufficialmente al cast

Peter Dinklage, vincitore di Emmy e Golden Globe, noto per i suoi iconici ruoli in Il Trono di Spade e Avengers: Infinity War, è stato confermato come nuovo membro del cast regolare di Dexter: Resurrection, la serie originale di Showtime prodotta e diretta da Clyde Phillips. Le riprese sono partite lo scorso mese a New York e la serie debutterà quest'estate.

Sebbene non sia stata ancora rivelata la sinossi ufficiale della serie, è noto che Dexter: Resurrection proseguirà la storia iniziata con Dexter: New Blood, ambientandosi ai giorni nostri.

Tutti i dettagli su Dexter: Resurrection

Dinklage interpreterà Leon Prater, un miliardario nel campo del venture capital. Esternamente, Leon è visto come un filantropo generoso, ma dietro la sua facciata si celano oscuri segreti e trame. Secondo quanto riportato da Deadline, l'attore darà vita al principale antagonista della stagione.

Dexter: Resurrection, prima immagine che segna l'inizio delle riprese

Leon lavorerà a stretto contatto con Charley (interpretata da Uma Thurman), la sua capo della sicurezza. Charley è un'ex ufficiale dei corpi speciali, con esperienza in sicurezza privata di alto livello, che diventa la spalla destra di Prater grazie al suo approccio meticoloso e intraprendente.

Nel cast torneranno anche David Zayas, Jack Alcott e James Remar, nei panni rispettivamente di Angel Batista, Harrison Morgan e Harry Morgan, come series regular.

Dexter Resurrection, un'immagine promozionale con Michael C. Hall

Dexter: Resurrection è prodotto esecutivamente da Clyde Phillips (già produttore di Dexter e Dexter: Original Sin), che torna anche come showrunner. La serie è prodotta da Showtime Studios e Counterpart Studios. Oltre a Phillips, Michael C. Hall (Dexter), Scott Reynolds (Jessica Jones), Tony Hernandez (Emily in Paris) e Lilly Burns (Russian Doll) figurano tra i produttori esecutivi, mentre Marcos Siega (regista di Dexter: New Blood) è produttore e regista di alcuni episodi.

Monica Raymund (già protagonista di Dexter: Original Sin) dirigerà quattro episodi, mentre Siega si occuperà della regia di sei episodi. La serie sarà distribuita da Paramount Global Content Distribution.