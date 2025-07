Dexter: Resurrection, Michael C. Hall svela chi ha avuto l'idea della serie sequel

Michael C. Hall ha ripreso il ruolo che gli ha regalato la popolarità internazionale in occasione della serie Dexter: Resurrection e, in una nuova intervista, ha svelato come è nata l'idea del progetto sequel.

Lo show ha debuttato sugli schermi di Paramount+ proprio oggi con le prime due puntate della stagione, composta in totale da otto episodi.

Come è nata l'idea di Dexter: Resurrection

Parlando con il quotidiano The Guardian, Michael C. Hall ha parlato della genesi del progetto televisivo spiegando: "La conversazione è nata dopo che ho detto: 'Cosa accadrebbe se non fosse morto?'".

Quella semplice osservazione ha gettato le basi per lo sviluppo di Dexter: Resurrection. L'attore ha sottolineato: "Non posso prendermi il merito dell'intera portata di ciò che stiamo facendo, ma è un'idea che ho lanciato per caso. E se la fine di New Blood fosse qualcosa che ha permesso a Dexter di liberarsi di un peso che portava con sé da molto tempo?".

Dexter: Resurrection.

Michael ha quindi deciso di ritornare sul set nonostante il personaggio fosse morto nella serie precedente. La decisione è stata presa, secondo quanto dichiarato al quotidiano, perché è passato del tempo, la sua prospettiva sulla questione è cambiata, e si è reso conto di quanto fosse meraviglioso collaborare con quel team. L'interprete di Dexter ha poi aggiunto che l'epilogo di New Blood sembrava perfetto per far compiere al personaggio dei passi in avanti in una direzione che, fino a quel momento, non era possibile.

La storia si era interrotta con l'apparente morte del protagonista per colpa di un colpo d'arma da fuoco sparato da suo figlio Harrison. Hall ha però ricordato: "Beh, sapete, non gli hanno sparato in testa".

I protagonisti della serie

Nel cast dello show ci sono anche David Zayas nei panni di Angel Batista, James Remar nel ruolo di Harry Morgan, il padre adottivo di Dexter, Jack Alcott come Harrison Morgan, John Lithgow, ancora una volta nei panni del famigerato Trinity Killer, Jimmy Smits, che riprende il ruolo dell'avvocato Miguel Prado.

La serie Dexter: Resurrection è scritta e prodotta da Clyde Phillips, già showrunner della serie originale. Alla regia troviamo Marcos Siega, che torna anche come produttore.

Michael C. Hall figura anche tra i produttori esecutivi, affiancato da Scott Reynolds (Jessica Jones), Tony Hernandez (Emily in Paris) e Lilly Burns (Russian Doll). Il progetto è firmato da Showtime Studios in collaborazione con Counterpart Studios.