Dexter Resurrection: alcuni indizi shock hanno rivelato la vera identità del villain?

Nel corso delle otto stagioni di Dexter, la serie ha messo a confronto il protagonista di Michael C. Hall con alcuni attori di alto profilo, in particolare John Lithgow nei panni del Trinity Killer. Tuttavia, Dexter: Resurrection ha presentato nel cast diversi attori di grande talento.

Solo nella prima stagione della serie (ne sono già state annunciate tre) Dexter si trova ad affrontare personaggi del calibro di Uma Thurman (Kill Bill), David Dastmalchian (The Suicide Squad), Krysten Ritter (Jessica Jones) e Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), ma il nome più importante di tutti è senza dubbio Peter Dinklage (Game of Thrones), la cui bravura recitativa lo rende il più grande acquisto della serie dopo il personaggio di John Lithgow.

Attenzione, seguono spoiler dell'ultima serie sequel della saga, quindi non proseguite nella lettura se non siete in pari con gli episodi andati in onda finora.

Dexter: Resurrection.

Chi è Peter Dinklage in Dexter: Resurrection

Dinklage interpreta il miliardario Leon Prater, un uomo ossessionato dai serial killer proprio come Dexter Morgan. Egli usa la sua ricchezza per rintracciare e riunire assassini provenienti da contesti diversi per organizzare cene segrete in cui possono incontrarsi e scambiarsi storie.

Con un attore così importante nel cast, sorge spontanea la domanda: perché Dinklage non è stato scelto per interpretare un killer? Sarebbe sicuramente strano vederlo finire come vittima sul tavolo di Dexter. Beh, crediamo che alla fine questa potrebbe essere proprio la direzione che prenderà questa stagione.

Durante tutta la prima stagione di Dexter: Resurrection, un misterioso serial killer è stato accennato in trame secondarie note come The New York Ripper. In apparenza, questo assassino è presentato come un semplice fardello per il Dipartimento di Polizia di New York, essendo la loro balena bianca che non sono mai riusciti a catturare. Sembra sicuramente azzardato che Dexter non accetti la missione di scoprire chi sia questo assassino per dimostrare di essere migliore delle forze dell'ordine e prendere in mano la situazione, ma nonostante i numerosi omicidi che Morgan accumula nella sua nuova casa di New York City, non mostra mai alcuna intenzione di interessarsi allo squartatore.

Dexter: Resurrection.

L'identità dello squartatore di New York svelata?

L'unica persona che potrebbe conoscere l'identità dello Squartatore di New York è Leon Prater, il personaggio interpretato da Dinklage, che espone l'arma preferita dello Squartatore nel suo museo insieme alla sua collezione di trofei provenienti da altri assassini presenti nella serie.

Nell'episodio 7, Course Correction, Prater si confida con Dexter e gli confessa di essere stato in contatto con molti assassini nel corso degli anni, in seguito al rapporto che ha instaurato con l'uomo che ha ucciso i suoi genitori, e questo spiegherebbe perché è stato in grado di scoprire il New York Ripper, ma sarebbe il colpo di scena definitivo per questa serie sorprendere Dexter rivelando che il Ripper e Prater sono la stessa persona. Naturalmente, allo stato attuale, Leon e Dexter hanno una somiglianza tra loro nel fatto che entrambi, in un certo senso, collezionano serial killer, con la differenza principale che Dexter li elimina personalmente.