Dexter: Resurrection, annunciato anche il ritorno di due personaggi storici della serie

Dopo gli annunci delle scorse settimane, il cast di Dexter: Resurrection si è appena arricchito grazie al ritorno di due grandi volti del passato dello show con Michael C. Hall protagonista.

John Lithgow (Conclave, The Old Man) e Jimmy Smits (East New York, Sons of Anarchy) riprenderanno rispettivamente i ruoli di Arthur Miller alias Trinity Killer e Miguel Prado nella serie sequel che arriverà prossimamente su Showtime. La serie è in produzione a New York dallo scorso gennaio.

Per aver interpretato il diabolico Trinity Killer, Lithgow ha ricevuto un Emmy Award, un Critics' Choice Award, un SAG Award e una nomination ai Golden Globe. Smits ha ricevuto una nomination agli Emmy per la sua interpretazione di Miguel, il viceprocuratore distrettuale trasformatosi in un criminale votato alla vendetta.

Tutti i personaggi che vedremo in Dexter: Resurrection

Trinity (John Lithgow) in una scena dell'episodio Datemi un martello di Dexter

A questo punto, i fan dell'universo dello show non sono più sorpresi quando emerge la notizia della resurrezione di persone morte. Soprattutto quando si tratta di Lithgow, che è apparso in scene flashback anche nella serie limitata Dexter: New Blood. La nuova serie si intitola appunto "Resurrection", quindi tutto è possibile.

Jimmy Smits e Michael C. Hall in un'immagine dell'episodio Finding Freebo della serie Dexter

Il cast della serie, ideata da Clyde Phillips e guidata da Michael C. Hall, che torna a vestire i panni del serial killer protagonista, comprende anche le star David Zayas nel ruolo del detective Angel Batista, Jack Alcott nel ruolo del figlio di Dexter, Harrison Morgan, e James Remar nel ruolo del padre di Dexter, Harry Morgan.

Tra le new entry figurano anche Uma Thurman nel ruolo di Charley, Peter Dinklage nel ruolo di Leon Prater, Ntare Guma Mbaho Mwine nel ruolo di Blessing Kamara, Kadia Saraf nel ruolo della detective Claudette Wallace, Dominic Fumusa nel ruolo del detective Melvin Oliva ed Emilia Suárez nel ruolo di Elsa Rivera. Le star annunciate in precedenza sono Neil Patrick Harris, che interpreterà Lowell, Krysten Ritter nel ruolo di Mia Lapierre, Eric Stonestreet nel ruolo di Al e David Dastmalchian nel ruolo di Gareth. Recentemente abbiamo annunciato che David Magidoff di New Blood riprenderà il personaggio di "Teddy Reed" del Dipartimento di Polizia di Iron Lake.