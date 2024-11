Dexter: Original Sin, Michael C. Hall svela il percorso del giovane Dexter da studente a killer nel trailer

Patrick Gibson è la versione giovane del personaggio di Michael C. Hall alla scoperta della sua vocazione per il sangue nel trailer della serie prequel.

Il trailer di Dexter: Original Sin anticipa l'arrivo su Paramount+ della serie prequel, fornendo uno sguardo al percorso che ha condotto il giovane Dexter Morgan a diventare il serial killer vendicatore che il pubblico conosce e ama grazie alla serie originale di Showtime.

Il trailer, proprio come la serie, è narrato dall'interprete originale Michael C. Hall mentre ripercorre la sua giovinezza per spiegare come è finito a diventare un esperto di cadaveri aiutando il dipartimento di polizia di Miami a risolvere omicidi mentre li commetteva nel tempo libero.

Alcune serie del trailer rievocano il finale dell'altra serie spinoff, Dexter: New Blood. Ci viene mostrata l'immagine di Dexter (Hall) dopo che suo figlio Harrison (Jack Alcott) gli ha sparato, mentre giace immobile nella neve, come morto. Un'altra scena mostra che è stato portato al pronto soccorso ed è allora che la sua vita gli scorre davanti agli occhi, creando il collegamento tra New Blood e Original Sin. Il trailer non rivela se Dexter vive o muore, ma ci racconta il suo oscuro passato che lo ha reso ciò che è oggi.

Le origini di un serial killer

Dexter: Original Sin debutterà a livello internazionale su Paramount+ il 13 dicembre. Ambientata nel 1991 a Miami, la serie segue Dexter Morgan (Patrick Gibson) mentre si trasforma da studente a serial killer. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore. Con la guida di suo padre Harry (Christian Slater), adotta un codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere persone che meritano di essere eliminate dalla società senza finire nel radar delle forze dell'ordine. Questa è una sfida per il giovane Dexter, che al tempo stesso inizia uno stage forense presso il dipartimento di polizia della metropolitana di Miami.

La serie prequel vede protagonisti anche Molly Brown, Christina Milian, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson, con le guest star Sarah Michelle Gellar e Patrick Dempsey. Michael C. Hall torna a dare voce all'iconico monologo interiore nella testa di Dexter Morgan.