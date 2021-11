Dexter: New Blood, da stasera su Sky Atlantic e NOW la miniserie revival

Stasera su Sky Atlantic e in streaming su NOW va in onda il primo episodio di Dexter: New Blood, la miniserie revival dedicata al serial killer più amato della TV.

Dexter è tornato: da stasera su Sky Atlantic alle 21:15 - e in streaming su NOW - il serial killer più "amato" della TV torna con Dexter: New Blood, la speciale miniserie revival in dieci episodi.

Dexter: New Blood, un poster della serie

L'anatomopatologo più pericoloso che la scientifica abbia mai avuto farà compagnia al pubblico per 10 appuntamenti, con un episodio a settimana (qui la nostra recensione della prima puntata). Sono passati 9 anni dal finale di serie del 2013 e Dexter: New Blood riporta sul piccolo schermo Micheal C. Hall, amatissimo protagonista della serie madre ancora nei panni di Dexter Morgan. Il serial killer nel frattempo si è costruito una nuova identità, ma non ha perso il vizio di uccidere altri assassini rimasti a piede libero: nuovi omicidi nella sua nuova comunità, infatti, risveglieranno in lui le vecchie, sanguinarie abitudini.

Michael C. Hall torna accompagnato da Clyde Philipps, storico showrunner delle prime stagioni di Dexter e vincitore di Emmy e Golden Globe. Grande ritorno anche per Jennifer Carpenter, che torna a vestire i panni di Debra Morgan, sorella del protagonista. New-entry nel cast Clancy Brown (The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie's Love), Johnny Sequoyah (Believe) e Jack Alcott (The Good Lod Bird).

La sinossi

Sono passati 10 anni dal finale dell'ottava stagione. Dopo un periodo di isolamento in Oregon, Dexter (Michael C. Hall) ha assunto una nuova identità e si è rifatto una vita. Per gli abitanti della cittadina di Iron Lake (Upstate New York) non è altri che Jim Lindsay, un pacifico e affabile dipendente del Fred's Fish Game, e nessuno - neanche la sua nuova compagna, Angela Bishop (Julia Jones), a capo della polizia locale - è a conoscenza dei suoi trascorsi e del Passeggero Oscuro, che comunque farà sempre parte di lui, volente o nolente...

Dexter: New Blood - una scena della serie

Tutto sembra andare per il meglio (per quanto possibile), ma certe pulsioni sono dure da tenere a bada, dunque è tempo di tornare in azione. Sempre secondo il "Codice di Harry" però. Dopo una serie di inquietanti incidenti, le attenzioni di Dexter ricadono a un certo punto su Kurt Caldwell (Clancy Brown), un uomo assai conosciuto e stimato, l'incarnazione del sogno e dei valori americani. Peccato che nasconda un terribile segreto... proprio come lui: nuovo serial killer in vista? Sembrerebbe proprio di sì. Che la caccia abbia inizio, ma bisognerà fare molta attenzione, per non destare i sospetti delle forze dell'ordine.

Come se ciò non bastasse, Mr. Morgan dovrà affrontare alcuni fantasmi del passato che avranno un forte impatto su di lui: due decisamente immaginari, sua sorella Debra (Jennifer Carpenter) e il Trinity Killer (John Lithgow), un altro assolutamente reale, suo figlio Harrison (Jack Alcott), ormai adolescente. Dexter rivede se stesso in lui: e se il Passeggero Oscuro avesse scelto un nuovo compagno di viaggio?