Dexter, Michael C. Hall: “Ecco perché è il momento giusto per il revival”

Michael C. Hall, protagonista di Dexter, si è pronunciato sui motivi per cui rivedremo presto in azione il celebre serial killer televisivo.

Dexter, Michael C. Hall in una scena della serie

Michael C. Hall, protagonista di Dexter, si è pronunciato sui motivi per cui rivedremo presto in azione il celebre serial killer televisivo. L'attore ha parlato del revival nel corso di una chiacchierata con Entertainment Tonight, dove ha chiarito che non è la prima volta che gli veniva proposto di riesumare il personaggio: "Ufficiosamente sono stato avvicinato più volte per strada da gente con varie idee. Ma credo che prima di questa ce ne siano state tre che erano proposte serie su cosa avremmo potuto fare, e nessuna di queste mi sembrava quella giusta."

A fare la differenza è stato un elemento in comune con la realtà: "Si parla molto del tempo che passa. Questo revival si svolgerà in tempo reale, nel senso che sono passati un tot di anni dagli eventi del finale della serie. E abbiamo ricostituito il team. È tornato Clyde Phillips, che era il showrunner delle prime quattro stagioni, e anche Marcos Siega, uno dei registi. [...] Ho visitato i set l'altro giorno ed è tutto vero. Sta succedendo veramente."

Da Dexter a Lost: 10 finali di serie TV che hanno deluso

Dexter: Michael C. Hall nell'episodio Every Silver Lining

Dexter è inizialmente andato in onda dal 2006 al 2013, e si è concluso con un finale che ha deluso la maggior parte dei fan, con il protagonista che simula la propria morte dopo aver abbandonato i figli e detto addio alla sorella adottiva, a cui stacca la spina in ospedale. Michael C. Hall condivide le riserve dei più su quelle scelte, affermando di aver accettato di fare il revival perché anche lui era curioso di sapere che fine avesse fatto Dexter dopo la controversa inquadratura finale.

I nuovi episodi di Dexter, che dovrebbero andare in onda entro la fine dell'anno, si svolgeranno non a Miami, come nella serie originale, ma nello stato di New York. Il cattivo principale avrà le fattezze di Clancy Brown, e al momento non è chiaro se altri membri del cast originale appariranno nel revival.