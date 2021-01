Dexter: Clancy Brown nel cast del revival della serie

L'attore Clancy Brown è entrato a far parte del cast della stagione revival di Dexter, progetto con star Michael C. Hall in arrivo su Showtime.

Dexter è al centro di un revival che riporterà sugli schermi la storia con protagonista Michael C. Hall e nel cast ci sarà anche Clancy Brown, attore che sarà una presenza regolare nelle puntate prodotte per Showtime.

Il nuovo arrivo nel cast sembra abbia ottenuto la parte del villain della storia e online sono stati condivisi i primi dettagli del personaggio.

La stagione revival di Dexter sarà composta da dieci episodi che verranno girati nel 2021 in vista di un debutto sugli schermi americani che avverrà in autunno. Clyde Phillips riprenderà il ruolo di showrunner del progetto con star Michael C. Hall nella parte di Dexter Morgan, un serial killer, le cui vittime sono criminali e assassini, che lavora come consulente della polizia a Miami.

Clancy Brown avrà il ruolo di Kurt Caldwell, un uomo che vive nella città di Iron Lake, di cui è il sindaco non ufficiale. L'uomo ha realizzato il suo sogno americano facendo una carriera iniziata dal guidare dei camion, come aveva fatto il padre, a possedere numerosi veicoli e arrivando a gestire le stazioni di rifornimento della città. L'uomo è potente, generoso, amato da tutti, e molto vicino alla sua comunità. Chi viene aiutato da Caldwell può ritenersi fortunato, mentre chi si scontra con lui o ferisce le persone che ama è seriamente nei guai.

Attualmente la produzione dello show non ha condiviso i dettagli della trama del nuovo capitolo della storia che, come ha sottolineato il protagonista Michael C. Hall, dovrebbe regalare ai fan un finale più soddisfacente.