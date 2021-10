Dexter 9: due nuovi poster per il 15º anniversario della serie

Showtime ha condiviso due nuovi poster di Dexter 9 in occasione del Il 15º anniversario della serie che tornerà con una stagione revival il 7 novembre sugli schermi americani.

Lo show è andato in onda per otto stagioni dal 2006 al 2013, portando sugli schermi il personaggio di Dexter Morgan che lavora per la polizia di Miami, ma di notte diventa un serial killer le cui vittime sono degli assassini.

Dexter: New Blood, un poster della serie

La stagione revival, che sarà composta da dieci episodi, si intitolerà Dexter: New Blood e continuerà la storia dell'iconico personaggio interpretato da Michael C. Hall.

L'uomo vive ora nella città di Iron Lake, New York, cercando di non mettersi nei guai e tenendo sotto controllo i suoi peggiori istinti, ma una serie di eventi inaspettati fanno riemergere le ombre che contraddistinguono la sua esistenza.

Dexter: New Blood, un poster della serie

Nel cast ci sono anche Jennifer Carpenter, Julia Jones, Jack Alcott, Alano Miller, Johnny Sequoyah, John Lithgow e Clancy Brown.

La produzione delle puntate è curata da Clyde Phillips, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Bill Carraro, John Goldwyn e Sara Colleton.