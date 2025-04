Devilman: Crybaby, il regista ora realizzerà un anime basato su un libro di Banana Yoshimoto

Masaaki Yuasa, il regista di Devilman Cry Baby, inaugura il suo recente studio di animazione ame pippin, adattando un'opera di Banana Yoshimoto in una favola visiva dai tratti onirici e profondamente umani: "Daisy's Life".

Masaaki Yuasa apre una nuova era con "Daisy's Life"

Masaaki Yuasa, l'autore visionario dietro anime come Devilman: Crybaby, Ping Pong: The Animation e Keep Your Hands Off Eizouken!, si lancia in un nuovo capitolo della sua carriera fondando ame pippin, uno studio d'animazione tutto suo. Il battesimo del fuoco avverrà nel 2026 con Daisy's Life, adattamento della novella Hinagiku no Jinsei di Banana Yoshimoto. Protagonista della storia è Daisy, una bambina di sei anni che, dopo aver perso la madre in un incidente, fatica ad adattarsi alla nuova vita con la zia. Una notte insonne le regala un incontro con Dahlia, una figura misteriosa che appare alla finestra, e da lì si apre un viaggio sospeso tra sogno e realtà, ambientato in un vecchio ristorante di yakisoba dove il tempo si sfilaccia e lo spazio si piega.

Yuasa ha raccontato che ciò che più lo ha colpito del testo di Yoshimoto è "la sua capacità di evocare una varietà incredibile di immagini nella mente del lettore". Un'affermazione che risuona con il suo stile, sempre in bilico tra l'onirico e lo psichedelico, pronto a trasformare ogni inquadratura in una visione fuori dal comune. A collaborare con Yuasa c'è Yoshitomo Nara, artista giapponese noto per i suoi bambini dallo sguardo enigmatico e malinconico, chiamato a disegnare i personaggi. La scelta non è casuale: la delicatezza ruvida del tratto di Nara sembra fatta apposta per incarnare l'immaginario di Daisy.

Il progetto sarà inoltre co-prodotto con Miyu Productions, studio francese reduce da successi come 27 e Chicken for Linda!, premiati ai festival di Cannes e Annecy. L'unione artistica tra Francia e Giappone promette scintille visive, anche se al momento manca un trailer. Ma se il buongiorno si vede dal concept, Daisy's Life potrebbe davvero diventare una delle sorprese più originali e toccanti del prossimo anno.