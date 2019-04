Sonic Il Film, il trailer italiano del film in esclusiva

Sonic Il Film: ecco in esclusiva il trailer italiano del film, adattamento in live action del famoso videogame della SEGA.

Oggi vi presentiamo il trailer italiano di Sonic - Il Film in esclusiva: il film, che arriverà nei cinema in autunno è l'adattamento in live-action e CGI del famoso videogame della SEGA che ha debuttato nel 1991 e ha venduto 360 milioni di copie nel corso degli anni.

Sonic Il Film: Sonic in una scena del film

Come possiamo vedere nel trailer di Sonic - il Film, il video si apre con il ritrovamento di un misterioso aculeo da parte di Tom Wachowski, sceriffo di Green Hill. Pochi secondi di stretching e il protagonista del film sfreccia velocissimo attraverso una superstrada, con esiti devastanti. Nel trailer facciamo la conoscenza di altri personaggi del film, tra cui il villain interpretato da Jim Carrey, il Dr. Robotnik (un'altra trasformazione dell'attore, in total black e con due carismatici baffi a manubrio). Pochi secondi di presentazione e poi spazio alle scene d'azione che sin da adesso si preannunciano divertentissime.

Sonic Il Film: una delle prime immagini del film

Sonic Il Film è l'avventura live action dedicata al celebre videogame di Sega che si concentra sulle avventure del famigerato riccio Sonic. Il film, nelle sale questo autunno con 20th Century Fox, racconta sul grande schermo le peripezie del mitico personaggio blu che si fa spazio tra le complessità della vita sulla Terra con il suo nuovo amico umano, Tom Wachowski (interpretato da James Marsden). Sonic e Tom uniranno le loro forze per impedire al malvagio Dr. Robotnik - che ha il volto e la grinta di Jim Carrey - di catturare proprio Sonic, con lo scopo di utilizzare i suoi immensi poteri per dominare il mondo.

Locandina di Sonic Il Film

La regia Sonic Il Film è di Jeff Fowler. Il film, un mix di animazione e riprese live-action, è prodotta tra gli altri tra Neal H. Moritz, Tim Miller, Toby Ascher, Dmitri Johnson e Dan Jevons. La sceneggiatura è firmata da Pat Casey e Josh Miller.

Ben Schwartz presta la sua voce a Sonic, Jim Carrey è il dottor Robotnik, il villain contro cui combattono Sonic ed i suoi amici, James Marsden è l'umano Tom Wachowski, il sarcastico agente di polizia che stringe amicizia col riccio Sonic, tra gli altri protagonisti di Sonic Il Film troviamo Neal McDonough, Adam Pally e Tika Sumpter.

Di seguito potete vedere anche il trailer in inglese