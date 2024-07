Zendaya ha sostenuto molti provini per la saga Disney Descendants: "Ma non era quella la sua strada"

Zendaya avrebbe potuto far parte della serie Descendants di Disney Channel, trampolino di lancio per molti giovani attori, e la sua carriera avrebbe probabilmente preso una piega diversa.

L'ex vicepresidente del casting della rete Cornelia Frame ha rivelato che la star di Euphoria voleva assolutamente far parte della serie e ha svolto diversi provini per entrare nel suo cast.

"Zendaya ha fatto molti provini per Descendants, era una cosa veramente importante per lei", ha detto Frame durante un'intervista al podcast Magical Rewind. "Era molto importante. Ha sostenuto più e più volte il provino e voleva davvero quella parte. Alla fine non è andata come voleva lei".

Spider-Man: Homecoming, Zendaya Coleman in un momento del film

Frame ha continuato: "Ora che ci penso, mi chiedo: 'Spider-Man sarebbe stato realizzato proprio in quel periodo?'. Le cose accadono per una ragione, e spesso si ha l'occasione di entrare a fare parte di un'altra cosa straordinaria quando non si ottiene quello che si vuole".

Denis Villeneuve confessa a Steven Spielberg: "Non mi stupirei se Zendaya diventasse una regista"

L'ex dirigente di Disney Channel ha poi aggiunto che Zendaya "ci aveva messo tanto impegno e tanto lavoro". Descendants è un film televisivo fantasy musicale che ha debuttato nel 2015 su Disney Channel. Il film è incentrato sui figli adolescenti dei classici cattivi Disney come Maleficent, la Regina Cattiva, Jafar e Crudelia De Mon.

Quando Descendants ha debuttato nel luglio 2015, Zendaya era protagonista della serie Disney Channel K.C. Agente Segreto, che aveva debuttato all'inizio dello stesso anno. La giovane promessa ha continuato a girare altre due stagioni della serie. Descendants è diventato un grande franchise per la rete, con un sequel arrivato nel 2017 e un terzo episodio nel 2019. Più recentemente, uno spin-off intitolato Descendants: L'Ascesa di Red ha debuttato su Disney+.

La carriera di Zendaya ha subito un'impennata negli stessi anni: nel 2017 ha recitato in Spider-Man: Homecoming nel ruolo di MJ, che avrebbe poi ripreso nei due sequel Far From Home e No Way Home; parallelamente, nel 2019 ha recitato in Euphoria, con cui è esplosa definitivamente, tornando per la seconda stagione (la terza è in fase di sviluppo). Dopodiché sono arrivati i ruoli in Dune di Denis Villeneuve e in Challengers di Luca Guadagnino quest'anno.