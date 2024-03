Denis Villeneuve sta lavorando a un nuovo progetto segreto

Denis Villeneuve ha girato entrambi i film di Dune back-to-back, "senza nemmeno un'ora di pausa". Ora, dopo l'uscita del suo Dune - Parte Due, il regista ha dichiarato a THR di avere "bisogno di riprendermi fisicamente per un paio di settimane" e che, per il suo prossimo progetto, sta aspettando che la sceneggiatura venga completata per prima.

Il progetto segreto

Ancora più intrigante è il fatto che Villeneuve dice di avere attualmente "quattro progetti in cantiere". Sappiamo già del terzo capitolo di Dune, Messia di Dune, di Rendezvous with Rama e di Cleopatra, scritto dalla sceneggiatrice di 1917 Krysty Wilson-Cairns. Il quarto progetto rimane ancora segreto ma potrebbe essere molto vicino a detta dello stesso regista : "Uno di questi è un progetto segreto di cui non posso parlare ora, ma che deve vedere la luce molto presto", ha detto Villeneuve.

Si tratta dello stesso progetto "segreto" che ha a che fare con il "tempo e lo spazio" a cui Eric Roth aveva accennato l'anno scorso? Anche se molto probabilmente Roth si riferiva a Rendezvous with Rama. Forse è il prossimo Bond? Per il momento il regista ha deciso di non scoprire le carte in tavola.

In ogni caso, Villeneuve ha dichiarato che tutti e quattro i progetti sono ancora in fase di scrittura. Qualunque sia il suo prossimo progetto potrebbe dipendere da quello che sarà pronto per primo. Per buona parte dell'anno scorso le voci puntavano su Cleopatra con Zendaya nel ruolo principale. Questa è ancora una possibilità molto concreta.