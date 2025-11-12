Dune - Parte Tre, Denis Villeneuve chiude le riprese della parte conclusiva della trilogia

Il regista canadese ha concluso i lavori principali sul set del terzo capitolo del franchise tratto da Frank Herbert e sequel di Parte Due.

Dopo quattro mesi di produzione, Denis Villeneuve ha concluso ufficialmente le riprese di Dune: Parte Tre, dopo l'avvio ufficiale dei lavori nel mese di luglio.

Nonostante inizialmente ci si riferisse al progetto con il titolo Dune: Messiah, Warner Bros. ha chiarito che il film seguirà un approccio numerico molto più lineare e sarà il terzo capitolo del franchise.

Finite le riprese di Dune: Parte Tre

La precisazione di Warner Bros. potrebbe sottolineare che il film non affronterà soltanto Messiah ma anche alcune parti del terzo libro, Children of Dune.

Primo piano di Florence Pugh in Dune: Parte Due

Al momento, la trama è top secret ma Villeneuve potrebbe concentrarsi soltanto su alcune parti di Children of Dune oppure modellare l'intera trilogia per approfondire l'ascesa di Leto II e Ghanima, interpretati da Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.

Dune: Parte Tre girato su pellicola

Il nuovo film di Denis Villeneuve è stato realizzato su pellicola, includendo anche il formato IMAX, come ha spiegato di recente Kodak. Una scelta che potrebbe essere stata orientata dal direttore della fotografia Linus Sandgren, grande sostenitore della pellicola rispetto al digitale.

Il passaggio alla pellicola è significativo, visto che i primi due film erano stati girati in digitale. Ora Villeneuve potrebbe aver deciso di puntare sulla pellicola per avere una chiusura maggiormente organica della trilogia sci-fi. Il film è previsto in uscita nel mese di dicembre del 2026, lo stesso giorno di Avengers: Doomsday.

Il cast del film è composto da Robert Pattinson, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya, Ida Brooke, Jason Momoa, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Nakoa-Wolf Momoa, Anya Taylor-Joy e Josh Brolin nel ruolo di Gurney Halleck. Come per entrambi i film precedenti, anche il terzo capitolo della saga fantascientifica tratta dai romanzi di Frank Herbert è stato diretto dal regista canadese Denis Villeneuve, famoso per film come Blade Runner 2049 e Prisoners.