Dune - Parte due, Florence Pugh:'Una delle location era spettrale'

Dune - Parte Due di Denis Villeneuve è stato girato anche in Italia e proprio una location del Belpaese è stata descritta da Florence Pugh con un'atmosfera spettrale. L'interprete della principessa Irulan Corrino ne ha parlato in un'intervista rilasciata a SFX.

Dune - Parte Due: Florence Pugh in una scena

Nello spazio commemorativo, luogo di sepoltura della famiglia Brion, la cosiddetta Tomba Brion a San Vito d'Altivole vicino a Treviso, è stata girata una parte del film. Pugh ha descritto così quel momento, in risposta alla domanda sull'eventuale presenza del set per la prima volta in quel luogo:"Non ho rotto niente, grazie a Dio! È un enorme privilegio lavorare con membri della troupe incredibilmente dediti al proprio mestiere, e penso che soprattutto su Dune, l'attenzione ai dettagli con le location e i set sia semplicemente sbalorditiva, ti trasporta davvero ogni volta che arrivi sul set. Ed è stato il mio primo giorno di riprese!".

New entry in Dune

"Abbiamo girato in quello spazio commemorativo. È davvero uno spazio molto inquietante. Ci sono così tante diverse parti dell'edificio e della zona che ti trasportano completamente" ha spiegato l'attrice.

New entry nel cast di Dune, Florence Pugh ha sottolineato l'emozione di recitare al fianco di grandi star come Charlotte Rampling:"È uno di quei momenti incredibili in cui ti pizzichi quando entri in un grande ed epico film come questo e ti trovi in uno spazio che ha enorme rispetto ed enorme potere. Ti mette esattamente nella mentalità che ti serve per un film del genere".

L'unico piccolo problema era il caldo associato ai costumi, come ha ricordato nei giorni scorsi anche Austin Butler:"Uno dei più grandi ostacoli quando si fa qualcosa a cui tieni così tanto e si indossano i vestiti che indossiamo sono sempre le condizioni meteorologiche. Quando stai realizzado qualcosa di così epico il lamento per il caldo è così insignificante! Sono solo piccole cose ma oltre a questo è un sogno essere in un lavoro del genere".