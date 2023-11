Killers of the Flower Moon: Denis Villeneuve ingaggia lo sceneggiatore per un misterioso film fantascientifico

Lo sceneggiatore di Killers of the Flower Moon Eric Roth ha recentemente rivelato di aver scritto un film misterioso per il regista di Dune Denis Villeneuve.

Durante una recente apparizione nel podcast A Script Apart, Roth ha confessato di non essere certo di cosa accadrà con il progetto che ha a che fare con spazio e tempo, ma che si tratta di una sceneggiatura "molto solitaria".

"Ho appena scritto un film per Denis Villeneuve", ha dichiarato Roth. "Vedremo cosa succederà, ma riguarda lo spazio e il tempo, ed è molto solitario. Si tratta certamente di eternità".

Dune: Denis Villeneuve con Javier Bardem sul set del film, nel 2020

In un'e-mail a World of Reel riguardante la notizia, Roth non ha voluto rispondere se la sceneggiatura fosse o meno il presunto adattamento di Incontro con Rama di Arthur C. Clarke, su cui si dice che Villeneuve stia lavorando da qualche tempo.

"Il titolo per ora dovrà rimanere oscuro. Basti dire che a 78 anni sto cercando di trovare alcune risposte a quesiti senza risposta", ha risposto enigmaticamente lo sceneggiatore.

Denis Villeneuve tenta di adattare Incontro con Rama da decennni

Alla fine del 2021, è stato riferito dall'Hollywood Reporter che Denis Villeneuve avrebbe diretto un adattamento della storia per Alcon Entertainment, che sta finanziando il progetto. Incontro con Rama è un romanzo di fantascienza del leggendario scrittore Arthur C. Clarke, pubblicato nel 1973 e considerato una delle sue opere principali.

La storia segue un gruppo di esploratori umani che intercetta un'astronave aliena chiamata "Rama" e tenta di svelarne i numerosi misteri. Il romanzo ha vinto sia il premio Hugo che quello Nebula al momento della sua uscita.

All'inizio degli anni 2000, Morgan Freeman espresse il desiderio di produrre un film basato sul libro, e da allora lo sviluppo è rimasto bloccato. Il rapporto THR del 2021 rileva che Freeman e Lori McCreary - entrambi i quali in precedenza detenevano i diritti per adattare la storia - avrebbero prodotto la versione di Villeneuve.