Denis Villeneuve contrario alle scene post-credits: "Non le ho mai usate e non lo farei mai"

Il regista di Dune Denis Villeneuve ha ammesso di essere profondamente contrario all'uso delle scene dopo i tioli di coda, spiegando di non averle mai usate e di non avere nessuna intenzione di farlo in futuro.

Dune: Denis Villeneuve e Javier Bardem sul set

"Non mi piacciono le scene dopo i titoli di coda", ha dichiarato Denis Villeneuve a NME. "C'è un'emozione finale molto specifica che cerco di ottenere con il fotogramma finale, come ho fatto con Dune, e non voglio scherzare con questo. Quindi no, non uso scene post-credits. Non l'ho mai fatto e mai lo farei".

Villeneuve ha sottolineato, inoltre, che il montaggio di Dune visto al cinema è l'unico montaggio del film. I fan non dovrebbero chiedere a gran voce un'altra versione perché la versione vista al cinema è la versione del regista. La star di Dune Jason Momoa ha recentemente fatto notizia per aver detto che voleva il montaggio completo di sei ore del primo Dune uscito, ma per Villeneuve non è qualcosa rivolto al pubblico:

"Adoro Jason, ma una cosa del genere non esiste! Il Director's Cut è quello che le persone vedono al cinema. Non ci saranno altri montaggi. Sì, avrei potuto fare un film più lungo, più contemplativo, ma non era questo il piano."

Dune: Denis Villeneuve e Timothée Chalamet sul set

Mentre Denis Villeneuve ammette di non essere certo se il suo Dune abbiamo raggiunto o meno l'obiettivo, per il regista arrivano buone notizie. Secondo alcuni rumor, l'approvazione del secondo lungometraggio di Dune da parte di Warner Bros. sarebbe cosa fatta.

