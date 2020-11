Demon Slayer The Movie: Mugen Train supera Titanic al boxoffice giapponese

Un altro storico traguardo per Demon Slayer The Movie: Mugen Train al boxoffice giapponese: il film basato sul manga di successo Koyoharu Gotōge, Kimetsu No Yaiba (Demon Slayer) continuazione dell'altrettanto popolare anime tratto sempre dall'opera del mangaka, ha infatti superato un mostro sacro dei botteghini... Titanic.

Fin dalla sua uscita nel Paese del Sol Levante, ovvero dal 16 ottobre scorso, il film di Demon Slayer non ha fatto che macinare un record dopo l'altro, guadagnando finora 264 milioni di dollari, scalzando anche altri grandi titoli dell'animazione, come il lungometraggio targato Disney Frozen (245 milioni) e Your Name di Shinkai Makoto (240 milioni).

Il sorpasso di Titanic tuttavia, che al suo debutto in Giappone nel 1997 guadagnò 251 milioni, potrebbe non essere l'ultima impresa di Mugen Train. Al primo posto nelle classifiche dei botteghini giapponesi risiede, con 295.5 milioni di dollari, Spirited Away di Hayao Miyazaki.

Considerando che, come riporta Variety, Mugen Train ci ha messo solo 15 giorni per raggiungere la cifra di 10 miliardi di Yen (circa 96 milioni di dollari) di incassi, mentre Spirited Away ne ha impiegati ben 25, nei prossimi giorni potrebbe benissimo verificarsi un altro incredibile sorpasso.

In Italia, le avventure di Tanjiro e i suoi compagni arriveranno grazie all'editore Dynit. Purtroppo però, vista l'attuale situazione sanitaria, non sono state date ulteriori informazioni in merito alle modalità e alle tempistiche d'uscita.

Intanto, la prima stagione dell'anime è disponibile per la visione su Amazon Prime Video.