Demon Slayer, secondo le classifiche giapponesi, è sua la protagonista più "carina" di sempre

Demon Slayer conquista un'importante vittoria nella classifica New Japan per l'eroina Shonen Jump "più carina" di tutti i tempi.

Secondo un recente sondaggio di Goo Ranking, Nezuko Kamado di Demon Slayer è stata eletta l'eroina più carina nella storia di Shonen Jump. Il franchise ha conquistato tre delle prime quattro posizioni, battendo rivali storici come le protagoniste di One Piece, Naruto e Bleach. La top ten celebra un pantheon di volti noti e amati che hanno definito intere generazioni di fan.

Demon Slayer domina la classifica delle eroine più "kawaii" di Shonen Jump

Nezuko Kamado, la silenziosa e dolcissima sorella del protagonista di Demon Slayer, ha appena scritto un nuovo capitolo nella storia degli anime: è stata eletta la ragazza più carina mai apparsa in un'opera pubblicata su Shonen Jump. Il sondaggio, promosso dal popolarissimo sito giapponese Goo Ranking, ha raccolto i voti dei fan per decretare la regina indiscussa della tenerezza tra ben 72 personaggi femminili provenienti da titoli sia conclusi che in corso. E Nezuko non è stata l'unica del suo universo a brillare: Shinobu Kocho, con il suo sorriso affilato come una lama, ha conquistato il terzo posto, mentre la silenziosa Kanao Tsuyuri ha centrato la quarta posizione. Un risultato che non solo incorona Demon Slayer come padrone assoluto della top ten, ma ne rafforza anche l'impatto culturale come fenomeno crossmediale, capace di unire azione e delicatezza in un equilibrio irresistibile.

La locandina di Demon Slayer

La vittoria di Nezuko è un riconoscimento a una figura che ha saputo conquistare i cuori senza dire quasi una parola, esprimendosi con sguardi, gesti e quella museruola di bambù diventata ormai iconica. Doppiata dalla versatile Akari Kito, nota nel mondo dell'animazione con il soprannome Akarin, Nezuko è diventata il simbolo di un'eroina capace di conciliare vulnerabilità e forza, candore e ferocia. La stessa Kito darà presto voce alla sorella maggiore di Kikoru Shinomiya nell'attesissimo Kaiju No. 8, confermando il suo status di "regina delle sorelle" del panorama anime.

Se Demon Slayer ha trionfato, One Piece non è certo rimasto a guardare. La sempreverde Nami ha conquistato il secondo posto, seguita da Nico Robin (5ª), la regale Nefertari Vivi (6ª), la sensuale Boa Hancock (8ª) e la cantante Uta - direttamente da One Piece Film: Red - che ha chiuso al nono posto, a pari merito con Yukime di Hell Teacher Nūbē. In un mix di generazioni e stili, la classifica riflette tanto l'attaccamento nostalgico dei fan quanto l'evoluzione delle eroine negli shonen moderni. Anche Hinata Hyuga (Naruto) e Orihime Inoue (Bleach) sono comparse tra le prime dieci, segno che la dolcezza d'altri tempi continua a resistere, pur affiancata da figure sempre più sfaccettate.

Sul fondo della lista, invece, troviamo nomi che hanno forse pagato lo scotto della minore esposizione mediatica recente, come Noelle Silva di Black Clover. Ma più che una gara di popolarità fine a se stessa, questa classifica è uno specchio delle emozioni che queste ragazze - tra combattimenti, lacrime e risate - hanno saputo suscitare. Dalla determinazione silenziosa di Nezuko al carisma spavaldo di Nami, queste protagoniste dimostrano che la "kawaii power" non è mai solo un fatto estetico, ma l'espressione di una forza narrativache ha accompagnato - e continua ad accompagnare - milioni di spettatori.