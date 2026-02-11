Demon Slayer: svelato l'intero cast dell'adattamento live-action del film Il Castello dell'Infinito

Dopo aver dominato il box office, Demon Slayer sperimenta una nuova forma di racconto: il live-action teatrale. Il Castello dell'Infinito prende vita sul palco, trasformando disegni e battaglie in carne, ossa e presenza scenica.

L'universo di Demon Slayer si espande oltre l'animazione con un nuovo adattamento live-action dedicato all'arco di Il Castello dell'Infinito. Annunciato il cast completo dello stage play giapponese, tra ritorni storici e nuovi interpreti pronti a incarnare eroi e demoni.

Dal record al palcoscenico: Il Castello dell'Infinito entra nel mondo reale

Con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito ormai consacrato come il film anime di maggior successo di sempre, Shueisha guarda oltre lo schermo e rilancia puntando sul live-action. Nasce così Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Stage Part 6: Hashira Training - Infinity Castle Penetration, sesto capitolo teatrale della saga, che porterà in scena alcuni degli snodi narrativi più intensi dell'intero racconto.

Lo spettacolo debutterà in Giappone dal 13 al 28 giugno e unirà eventi tratti sia dall'ultimo film animato sia dall'arco narrativo che lo precede, costruendo un ponte diretto tra cinema, manga e teatro. Non si tratta di un semplice esperimento collaterale: la produzione ha già mostrato trailer, teaser poster e soprattutto il cast completo, segno di un progetto pensato per dialogare in modo serio con l'eredità dell'opera originale.

Molti interpreti storici tornano a vestire i panni dei personaggi che li hanno accompagnati fin dagli inizi dello stage play, rafforzando un senso di continuità che i fan più affezionati riconoscono subito. Tanjiro Kamado sarà interpretato da Shogo Sakamoto e Fu Takahashi (double casting), mentre Nezuko Kamado avrà il volto di Karen Takahashi. Accanto a loro ritroviamo Zenitsu Agatsuma (Keisuke Ueda), Inosuke Hashibira (Yugo Sato), Giyu Tomioka (Shunichi Takahashi) e Shinobu Kocho (Yoko Kadoyama), insieme a gran parte degli Hashira.

Il Castello dell'Infinito introduce però anche nuove minacce, e il palco accoglie figure centrali del lato oscuro della storia. Muzan Kibutsuji sarà interpretato da Yoshihide Sasaki, mentre demoni come Doma (Kenji Urai) e Kaigaku (Isshiki Yohei) promettono di portare sul palco un'energia visiva e drammatica all'altezza della loro fama.

Il futuro di Demon Slayer tra cinema, teatro e incognite narrative

Questo adattamento live-action arriva in un momento particolare per il franchise. L'arco di Il Castello dell'Infinito rappresenta infatti l'atto finale del manga originale, offrendo ai lettori un epilogo che chiude definitivamente il viaggio di Tanjiro e del Corpo degli Ammazzademoni. Sul fronte animato, Ufotable ha già confermato che il film Il Castello dell'Infinito è solo il primo di una trilogia cinematografica, ma le tempistiche restano avvolte nel mistero.

Le voci che parlavano di uscite nel 2027 e nel 2029 sono state smentite da Crunchyroll, lasciando aperta la domanda su quando il pubblico potrà tornare in sala per il prossimo capitolo. Allo stesso modo, non è chiaro se la trilogia verrà in futuro rielaborata anche in formato televisivo, come accaduto in passato con Mugen Train. In questo scenario sospeso, il teatro diventa una sorta di terreno alternativo, capace di tenere vivo il racconto e offrire nuove chiavi di lettura.

Il live-action di Demon Slayer non cerca di competere con l'animazione sul piano dello spettacolo puro, ma di tradurne l'intensità emotiva in una forma diversa. I combattimenti diventano coreografia, i silenzi assumono peso fisico, e il rapporto tra eroi e antagonisti si fa più diretto, quasi tangibile. È un modo per esplorare l'universo di Kimetsu no Yaiba da una prospettiva più intima, senza tradire la forza iconica dei personaggi.