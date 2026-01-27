Demi Moore si scontra con una gang di ladre nel trailer di I Love Boosters

Neon ha condiviso le prime immagini della commedia che avrà tra le sue star anche Keke Palmer, in arrivo nelle sale americane a maggio.

Demi Moore tornerà protagonista sul grande schermo con il film I Love Boosters, di cui Neon ha condiviso il teaser trailer in attesa dell'arrivo nelle sale americane, previsto per il 22 maggio 2026.

Il lungometraggio è stato diretto da Boots Riley e viene descritto come una 'commedia sci-fi'.

Cosa racconterà la commedia

I Love Boosters racconterà la storia di un gruppo di ladre che prendono di mira una spietata esperta di moda, quasi come fosse un 'servizio per il bene della comunità'.

Nel trailer si vede la 'Velvet Gang' che colpisce i negozi di alta moda per rivendere gli abiti e gli accessori. Il gruppo prende quindi di mira il personaggio interpretato da Demi Moore, ritrovandosi tuttavia alle prese con qualcuno pronto a tutto pur di fermarle.

Sullo schermo si assiste quindi a situazioni surreali e a momenti sopra le righe mentre le protagoniste si scontrano e 'sfidano'.

Ecco il teaser trailer:

Chi ha realizzato I Love Boosters

Nel cast di I Love Boosters, oltre a Demi Moore e Keke Palmer, ci sono inoltre LaKeith Stanfield, Naomi Ackie, Eiza Gonzalez, Poppy Liu, Taylour Paige e Will Poulter.

Boots Riley, che ha in precedenza diretto Sorry to Bother You e la serie I'm a Virgo, ha scritto e diretto il film che vede coinvolti nel team dei produttori anche Aaron Ryder, Andrew Swet, Allison Rose Carter e Jon Read.

Moore è reduce dal successo di The Substance, il film (di cui potete leggere la nostra recensione) che l'ha vista impegnata sul set accanto a Margaret Qualley che ha sconvolto gli spettatori e che ha conquistato il pubblico e la critica in tutto il mondo, ottenendo inoltre prestigiose nomination.

Palmer, invece, è tornata sul set dopo le esperienze avute con Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business, Nope e come doppiatrice di uno dei personaggi del film animato Lightyear - La vera storia di Buzz.