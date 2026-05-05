Demi Moore svela come si pronuncia il suo nome: abbiamo sempre sbagliato

Mentre firmava alcuni autografi ai fan che l'aspettavano, l'attrice ha rivelato come pronunciare correttamente il suo nome, dato che in tantissimi continuano ancora a sbagliarlo

Ebbene sì, probabilmente avrete sempre sbagliato la pronuncia del nome di Demi Moore, che ha quindi ricordato ai suoi fan il modo corretto di pronunciarlo.

L'attrice ha recentemente salutato un gruppo di fan per le strade di New York, fermandosi a firmare autografi e a posare per alcune foto. Sebbene sembrasse felice di accontentare la folla, non ha esitato a correggere i fan che pronunciavano il suo nome in modo errato.

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Come pronunciare correttamente il nome di Demi Moore

"Ricordate, si pronuncia 'Duh-mee'", ha chiarito mentre firmava un autografo ai suoi fan, correggendo la tipica pronuncia "DEM-ee".

Non è certo la prima volta che Moore fa questa correzione. Già nel lontano 1988, in un'intervista con Harry Martin della KCRA, aveva fatto una dichiarazione simile all'intervistatore, prima di ammettere che in genere non le dà fastidio quando le persone sbagliano, dato che succede sempre.

Le origini del nome dell'attrice di Ghost e The Substance

Alla domanda sull'origine del nome, Demi Moore ha raccontato: "Sono stati i miei genitori a trovarlo e ci piace molto. Credo che l'abbiano preso da una rivista".

Sebbene la vincitrice del Golden Globe abbia raggiunto il successo negli anni '80 e sia rimasta sotto i riflettori da allora, i fan continuano a non sapere bene come pronunciare il suo nome. Di certo non aiuta il fatto che altre Demi famose optino per la pronuncia più comune.

Moore ha scherzato su questo argomento durante una puntata del 2017 del Tonight Show con Jimmy Fallon: "Conosco un paio di Demi", ha detto a un certo punto il conduttore all'attrice. "Sì, anch'io conosco una Demi", ha risposto lei, spingendo il conduttore del programma a rianimarsi e a chiedere: "Demi Lovato?".