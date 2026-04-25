Striptease: perché il film ha rischiato di distruggere la carriera di Demi Moore

La prima serata di Twentyseven (Canale 27) di oggi, 25 aprile, vedrà il ritorno sul piccolo schermo di Striptease, pellicola interpretata da una sensualissima Demi Moore dalle alterne fortune. Se oggi i fan apprezzano la visione del dramma per il fisico scolpito dell'attrice, all'epoca la critica si è scatenata contro la pellicola diretta da Andrew Bergman che ha rischiato di rappresentare il canto del cigno per la carriera di Demi Moore.

Trama completa di Striptease

Demi Moore interpreta Erin Grant, licenziata dall'FBI a causa del suo ex marito criminale, con conseguente perdita della custodia della figlia Angela (interpretata dalla vera figlia di Demi Moore, Rumer Willis, avuta con Bruce Willis). Paradossalmente, pur avendo trascorsi poco raccomandabili, il giudice affida Angela al padre perché può garantire una migliore situazione economica.

Demo Moore durante un'esibizione allo strip club

Per racimolare il denaro necessario a rimettersi in carreggiata e riottenere la custodia, Erin inizia a lavorare come ballerina allo strip club Eager Beaver, dove incontra personaggi poco raccomandabili, tra cui un deputato americano assassino (Burt Reynolds). Alla fine lo convince a invitarla sul suo yacht a ballare per lui riuscendo a registrarlo mentre confessa i suoi crimini e, così facendo, riottiene il suo lavoro all'FBI e la custodia della figlia.

Un salario record che ha portato un sacco di guai

Per Striptease, Demi Moore ha strappato un compenso record di 12,5 milioni di dollari, diventando all'epoca l'attrice più pagata di sempre, ma sul film e sulla sua performance sono piovute una quantità di recensioni negative che hanno spinto l'attrice ad ammette di essersi vergognata tantissimo. In un'intervista del 2020 a Variety, Moore ha confermato che il compenso record ha rappresentato un problema affermando: _"Il mio salario per Striptease è diventato qualcosa per cui sono stata punita anziché celebrata".

Per fortuna si sollevarono anche voci a favore della diva. Martin Shafer, all'epoca presidente della Castle Rock Pictures, a sostegno dell'attrice dichiarò: "Il motivo per cui se ne discute tanto è solo perché è una donna. Ha lo stesso valore di una dozzina di uomini che guadagnano cifre simili. A livello internazionale, Demi Moore è la più grande star femminile del mondo".

Demi Moore in una scena di Striptease

Come ha reagito la critica a Striptease

Impietoso il giudizio su Rotten Tomatoes. A oggi l'aggregatore vede il film a un misero 11% nei giudizi critici che sale al 24% nel caso del pubblico. Nel 1997 il film conquistò sei Razzies, non proprio un primato di cui vantarsi, tra cui quello per la peggior attrice.

Sfortunatamente, Demi Moore avrebbe fatto il bis l'anno successivo per la sua interpretazione del tenente Jordan O'Neill in Soldato Jane di Ridley Scott. Come notato da Terri Schwartz nel 2009, il periodo di film scadenti, per Demi Moore, "sarebbe durato a lungo", almeno fino ai primi anni 2000. Il salario da capogiro ottenuto dall'attrice ha, però, fatto da apripista, sdoganando i compensi di attrice di primo piano come Julia Roberts, Meg Ryan, Jodie Foster e Sharon Stone.

Al riguardo, Demi Moore ha dichiarato a Variety: "Tutto è al servizio del tutto, e ora le cose appaiono per ciò che sono veramente. Grazie a questo, abbiamo l'opportunità di reindirizzare e cambiare le cose. Ci è voluto un po', ma va bene così".