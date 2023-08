Demeter: Il Risveglio di Dracula esce il 10 agosto, il video promette 'storia terrificante in stile Alien'

Annunciata in sordina l'uscita di Demeter: Il Risveglio di Dracula, che arriverà nei cinema italiani il 10 agosto con 01 Distribution. Corey Hawkins, Liam Cunningham, Aisling Franciosi e David Dastmalchian sono i protagonisti dell'horror soprannaturale che grazie a una featurette video scopriamo essere ispirato ad Alien di Ridley Scott e Dracula di Bram Stoker.

Dracula è il riferimento diretto a Demeter: Il Risveglio di Dracula. Il film di André Øvredal ricostruisce, infatti, il viaggio per mare del Conte dai Carpazi all'Inghilterra durante il quale infesta la nave celandosi nell'oscurità nebbiosa in attesa di banchettare con il suo equipaggio quando sarà il momento giusto.

Nella nuova featurette André Øvredal svela di aver voluto evocare la sensazione che Dracula potesse colpire da qualsiasi luogo, non diversamente da come opera lo xenomorfo in Alien, in particolare quando le luci si spengono: "Volevo riprodurre la rappresentazione più spaventosa di Dracula mai mostrata rifacendomi non solo alla paura persistente che deriva dal nome del Conte e dalla mitologia che lo circonda, ma anche dalla mistica di ciò che è accaduto sulla Demeter. Sebbene Dracula sia quasi universalmente riconoscibile, la Demeter rappresenta un mistero persistente. L'unica cosa certa è che a bordo della nave sono accadute cose orribili. Anche il mio Dracula sarà molto diverso: freme per arrivare in Inghilterra e avere a disposizione un sacco di vittime di cui nutrirsi; non appena le luci si spengono, inizia ad aggirarsi per la nave".

Øvredal confessa che il legame con Alien è stato il motivo che lo ha spinto ad accettare la regia del progetto. Il cambio di ambientazione dalla Nostromo e il trattamento di Dracula simile allo xenomorfo alieno di Ridley Scott hanno reso questa interpretazione particolarmente intrigante per il regista. Dal momento che il film è ambientato nel 1897, l'equipaggio non ha molti modi per difendersi dalla violenza del vampiro alato e il terrore crsce considerando che la nave non permette vie di fuga. Liam Cunningham, che interpreta il capitano del Demter, spiega che questo Dracula è il "mostro perfetto poiché si nasconde nell'oscurità piovosa e nebbiosa" mentre Corey Hawkins, la star del film, definisce le scene della sagoma del Conte illuminata da tuoni e fulmini un tipo di orrore "magico".

Il rating di Demeter: Il Risveglio di Dracula anticipa scene terrificanti. La conferma l'avremo al cinema a partire dal 10 agosto.