Last Voyage Of The Demeter: prime reazioni al nuovo film su Dracula: "Terrificante"

Last Voyage of the Demeter terrorizza il pubblico del CinemaCon2022 con le prime immagini svelate in anteprima, ecco le reazioni dei presenti sui social media.

Dracula sta per fare ritorno sul grande schermo in Last Voyage of the Demeter, pellicola horror ispirata al mito del vampiro di Bram Stoker i cui materiali video sono stati presentati in anteprima al CinemaCon 2022 scatenando le reazioni dei presenti sui social.

Sono passati alcuni anni dall'arrivo di un nuovo film Dracula e la Universal ha presentato un trailer della nuova interpretazione del mito dell'orrore. I presenti hanno descritto il trailer come "terrificante", evidenziandone l'ambientazione marittima.

Last Voyage of the Demeter vanta un notevole cast che comprende Jude Law, David Dastmalchian, Corey Hawkins, Liam Cunningham e Aisling Franciosi. a interpretare Dracula sarà Javier Botet.

La pellicola orrorifica diretta da André Øvredal è ispirata al classico di Bram Stoker, in particolare al racconto del viaggio in nave del Conte Dracula in una bara dalla Transylvania all'Inghilterra. Nel romanzo, il Conte dorme di giorno in una bara che contiene terra speciale e si nutre di notte decimando l'equipaggio del cargo. All'arrivo in Inghilterra, l'intero equipaggio è scomparso e sulla nave viene rinvenuto solo il cadavere del Capitano.

Bragi Schut ha firmato la prima bozza dello script poi rimaneggiata da Zak Olkewicz.