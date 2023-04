The Last Voyage of the Demeter: il rating del film anticipa scene terrificanti

Il rating del film horror The Last Voyage of the Demeter promette agli spettatori molti momenti terrificanti nel racconto ispirato a Dracula.

Il film The Last Voyage of the Demeter ha ottenuto il rating ufficiale da parte della Motion Picture Association e gli appassionati del genere horror sembra possono aspettarsi molti momenti terrificanti.

Il progetto ispirato a un capitolo di Dracula, romanzo scritto da Bram Stoker, sarà infatti vietato ai minori a causa della "violenza sanguinosa" mostrata sul grande schermo.

La classificazione non dovrebbe stupire nessuno considerando le prime reazioni al progetto e alle terrificanti sequenze proposte dal trailer di The Last Voyage of the Demeter, che ha anticipato l'incubo vissuto dall'equipaggio al centro della trama.

L'atteso horror, nelle sale americane in estate, è diretto dal regista André Øvredal e si ispira al racconto del viaggio in nave del Conte Dracula in una bara dalla Transilvania all'Inghilterra. Nel romanzo, il Conte dorme di giorno in una bara che contiene terra speciale e si nutre di notte decimando l'equipaggio del cargo. All'arrivo in Inghilterra, l'intero equipaggio è scomparso e sulla nave viene rinvenuto solo il cadavere del Capitano.

Bragi Schut ha firmato la prima bozza dello script poi rimaneggiata da Zak Olkewicz.

A interpretare il Comandante del Demeter è la star de Il trono di spade Liam Cunningham, David Dastmalchian è Wojchek, il nostromo. Aisling Franciosi interpreta Anna, personaggio originale inventato per il film, Jon Jon Briones è il cuoco della nave e Stefan Kapicic e Nikolai Nikolaeff interpretano due marinai. Nel cast anche Martin Furulund e Chris Walley ad affiancare Corey Hawkins e Javier Botet che interpreta il Conte Dracula.