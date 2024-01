Demeter: Il Risveglio di Dracula doveva mostrare Van Helsing e il vampiro in 5 versioni diverse

Demeter: Il Risveglio di Dracula avrebbe potuto portare sul grande schermo una versione molto diversa del vampiro proposto dal film horror. Alcune delle idee del regista André Øvredal sono infatti state modificate dopo alcune proiezioni usate come test.

L'apparizione del cacciatore di vampiri

Bradley J. Fischer, uno dei produttori del progetto Demeter: Il Risveglio di Dracula, ha dichiarato a SYFY Wire: "Abbiamo avuto molti diversi approcci alla storia, ma niente che fosse follemente differente rispetto al film che abbiamo proposto. Abbiamo avuto in realtà un finale diverso per un po' di tempo. La scena nella taverna mostrava Clemens (Corey Hawkins) che veniva avvicinato da un tizio strano e misterioso, che iniziava a parlargli, apparentemente a conoscenza delle esperienze che ha vissuto, e si presentava come Van Helsing. Poi abbiamo lasciato da parte quell'idea".

Una versione tagliata della creatura

Göran Lundström, make up artist che ha lavorato al lungometraggio, ha rivelato che una delle trasformazioni di Dracula avrebbe dovuto essere quella in licantropo. I primi spettatori, tuttavia, erano rimasti perplessi e confusi dalle cinque trasformazioni della creatura. Il truccatore ha spiegato: "Andre non voleva un licantropo peloso, voleva un licantropo che aveva perso il pelo perché non sta bene. Questa sarebbe stata la seconda fase... Questa specie di licantropo dall'aspetto realmente debole e scarno e davvero asimmetrico e deformato". La creatura non ha però convinto gli spettatori: "Le persone erano davvero confuse su quella versione come una forma aggiuntiva assunta da Dracula. Quindi abbiamo dovuto prendere la decisione di ascoltare il pubblico e assicurarci che quella confusione non avesse la meglio su tutti".

Il film Demeter: Il Risveglio di Dracula racconta la storia di quanto accade quando Dracula inizia ad attaccare la ciurma di una nave mentre è in viaggio con destinazione l'Inghilterra, senza sapere che stanno trasportando la creatura che si nutre di sangue.

Alla regia è stato impegnato André Ovredal, già autore di Scary Stories to tell int he Dark e The Autopsy of Jane Doe.