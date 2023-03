Delta: Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio nel trailer del noir padano prodotto da Groelandia

Groelandia, Rai Cinema e Kino Produzioni hanno svelato il trailer di Delta, noir padano diretto da Michele Vannucci con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio*, in uscita al cinema il 23 marzo distribuito da Adler.

Come anticipa il trailer, il Delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso (Luigi Lo Cascio) vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c'è Elia (Alessandro Borghi), che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del Delta scoprendo la propria vera natura in un duello che non prevede eroi.

Nel cast di Delta, presentato in anteprima al Festival di Locarno 2022, troviamo troviamo Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio Emilia Scarpati Fanetti, Greta Esposito, Denis Fasolo, Marius Bizau e Sergio Romano.

"Ho pensato Delta come un viaggio lungo il fiume che porta a un cuore di tenebra italiano. Seguendo quest'emozione senza giudicarla, il film racconta cosa rimane nelle vite dei protagonisti una volta travolti dalla ferocia della violenza. Storie di solitudini e vite selvagge; racconti di banditi e sceriffi. Uomini e donne persi nella nebbia, in lotta per non soccombere ai propri istinti" dichiara il regista Michele Vannucci.