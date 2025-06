Deliver Me from Nowhere: Jeremy Allen White incarna la leggenda Bruce Springsteen nel trailer del biopic

Anticipato da un suggestivo teaser, 20th Century Studios ha lanciato il primo trailer di Deliver Me from Nowhere, biopic musicale dedicato al mito del rock Bruce Springsteen in arrivo nei cinema in autunno. A interpretare il cantautore nei suoi anni giovanili è la star di The Bear Jeremy Allen White, diretta da Scott Cooper, che si concentra sulla genesi dell'album Nebraska.

Ecco come Springsteen è diventato il Boss

Jeremy Allen White abbraccia Bruce Springsteen sul set di Deliver Me From Nowhere

Nel trailer, Springsteen è già una rockstar in ascesa, riconosciuta persino dai concessionari d'auto... anche se non è ancora così famoso. Ma vuole qualcosa di più dell'adulazione della folla dell'arena che vediamo scatenarsi al ritmo di "Born to Run". Si mette al lavoro su un album che non sarà da rocker dal pugno di ferro, ma qualcosa di personale e spartano: Nebraska, un album scarno sulla letteratura e la criminalità americana che consacrerà Springsteen non solo come autore di successi, ma come uno dei migliori musicisti americani del XX secolo.

Mentre Springsteen si prepara a registrare l'album senza la sua E Street Band, vediamo dei flashback in bianco e nero dell'infanzia di Springsteen e ascoltiamo un aneddoto su un buco nel pavimento della sua camera da ragazzo, un vuoto in qualcosa che avrebbe dovuto essere solido; la carriera di Springsteen è un tentativo di riparare quel vuoto, sia in se stesso che nel mondo.

Come anticipato, Deliver Me from Nowhere si concentrarà sul lungo lavoro di Bruce Springsteen per realizzare l'album seminale Nebraska, che ha iniziato a prendere forma mentre lui e la E Street Band registravano i brani per il suo enorme successo Born in the USA.

Scritto e diretto da Scott Cooper, il film è basato sul libro di Warren Zanes Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska. Oltre a Jeremy Allen White, il film vede la partecipazione di Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Odessa Young, Stephen Graham e Gaby Hoffmann.

Parlando della genesi del film, Scott Cooper ha dichiarato: "Una volta ho letto che Nebraska è un album che ti commuove fino al midollo. Non potrei essere più d'accordo. Bruce Springsteen, e Nebraska, in particolare, hanno avuto un profondo impatto su di me e sul mio lavoro. Attraverso temi come disperazione, disillusione e le difficoltà degli americani di tutti i giorni, Bruce ha lasciato un'eredità senza pari, dipingendo un ritratto della condizione umana. Eppure, in mezzo all'oscurità, traspaiono un senso di resilienza e speranza, che riflettono uno spirito indomito. Questo è il Bruce che ho imparato a conoscere e ad amare e che onorerò con questo film. La meravigliosa narrazione di Warren Zanes di questo capitolo della vita di Bruce è pronta per un adattamento cinematografico. Questo film ha il potenziale per essere un'esperienza cinematografica trasformativa, offrendo al pubblico una finestra sull'anima di Bruce Springsteen e sulle verità universali che ci uniscono tutti".