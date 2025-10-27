La vita va così di Riccardo Milani primo al box office italiano, l'anime Chainsaw Man batte Springsteen in USA

Riccardo Milani torna a far centro con la sua nuova fatica, La vita va così, primo al box office italiano con 1,6 milioni di euro raccolti in 616 sale e 219.564 presente. Forte di un cast composto da Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Aldo Baglio, con la partecipazione di Geppi Cucciari, il film ricostruisce lo scontro tra un solitario pastore sardo, che cura la sua terra e i suoi animali, e uno spregiudicato imprenditore che vuole cementificare per costruire un resort di lusso. Dopo aver inaugurato la Festa del Cinema di Toma, che si è chiusa nel weekend, Milani intercetta l'interesse del pubblico raccontando uno squarcio del nostro presente.

Alle spalle del film troviamo il debutto di Springsteen: Liberami dal Nulla, biopic molto atteso dai fan del Boss che parte un po' in sordina con poco più di 636.000 euro incassati da 386 sale. Come rivela la nostra recensione di Springsteen: Liberami dal Nulla, il film che scava nella crisi del cantautore alle prese con la fama e coi fantasmi del passato vanta grandi performance del cast capitanato da Jeremy Allen White, chiamato a imparare a cantare e suonare la chitarra per ottenere il massimo realismo.

Una scena di Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze

L'ascesa di Chainsaw Man

L'Italia sembra immune dall'incredibile successo dell'anime Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, solo terzo con 543.000 euro raccolte in 243 sale, ma il film è la vera rivelazione del botteghino USA dove esplode incassando 17,2 milioni da 3.003 sale, segnando una media per sala di 5.744 dollari. Secondo successo consecutivo per Crunchyroll dopo l'hit Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito, che a settembre ha segnato un debutto record di 70 milioni.

La nostra recensione di Chainsaw Man The Movie: Reze Arc aiuta a scoprire il segreto del successo dell'anime che, al debutto, ha battuto Black Phone 2, forte di altri 13 milioni che lo portano a sfiorare un incasso totale di 50 milioni, ma soprattutto la romcom Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, che debutterà in Italia il 4 dicembre, e Springsteen: Liberami dal nulla, solo quarto con 9,1 milioni incassati in 3.460 sale, e una media per sala di 2.630 dollari.