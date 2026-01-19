"Tattiche da Gestapo": Bruce Springsteen durissimo sugli interventi della polizia federale a Minneapolis

Bruce Springsteen torna a criticare Trump dopo l'omicidio da parte dell'ICE di Renee Good Minneapolis. Ospite del Light of Day Festival in New Jersey, Springsteen ha dedicato alla memoria della donna The Promised Land, pronunciandosi contro le "tattiche da Gestapo dell'ICE" che, a suo dire, hanno portato a un clima in cui i cittadini possono essere "assassinati per aver esercitato il loro diritto americano a protestare", come riporta Variety.

Recitando una lista di quelli che considera i valori fondamentali americani, il rocker ha poi affermato che chiunque creda in essi dovrebbe "mandare un messaggio a questo presidente. E come ha detto il sindaco della città, l'ICE dovrebbe andarsene da Minneapolis. Quindi questo è per voi, e in memoria di Renee Good, madre di tre figli e cittadina americana". Poi ha eseguito The Promised Land, uno dei brani preferiti dai fan composto nel 1978.

L'impegno civile del Boss non si ferma

Come riporta un video girato da un fan diffuso da NJArts.net, Bruce Springsteen ha introdotto The Promised Land rivolgendosi al pubblico. "Il prossimo brano probabilmente è una delle più grandi canzoni" ha detto "perché è un'ode alle possibilità dell'America, sia al paese meraviglioso, ma imperfetto che siamo, sia al paese che potremmo essere. Adesso stiamo vivendo un momento incredibilmente critico. Gli Stati Uniti, gli ideali e i valori che hanno rappresentato negli ultimi 250 anni, sono messi a dura prova come mai prima d'ora. Quei valori e quegli ideali non sono mai stati così in pericolo come lo sono ora"_.

Ha proseguito dicendo: "Quindi, mentre ci riuniamo stasera in questa splendida dimostrazione di amore, cura, e attenzione per la comunità, se credete nella democrazia, nella libertà, se credete che la verità conti ancora, e che valga la pena di parlare apertamente, e che valga la pena lottare, se credete nel potere della legge, se vi opponete alle truppe federali mascherate e pesantemente armate che invadono le città americane e usano tattiche da Gestapo contro i nostri concittadini, se credete di non meritare di essere assassinati per aver esercitato il vostro diritto americano a protestare... allora inviate un messaggio a questo Presidente. Come ha detto il sindaco di quella città, l'ICE dovrebbe andarsene da Minneapolis. Quindi questo è per voi, e in memoria di Renee Good, madre di tre figli e cittadina americana".

Riproponiamo la nostra recensione di Springsteen: Liberami dal Nulla, biopic dedicato all'ascesa di Bruce Springsteen e alla genesi dell'LP di culto Nebraska, in arrivo su Disney+ a partire dal 23 gennaio.