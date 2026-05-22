Delitti in Paradiso 15, stasera su Rai 2 finale di stagione: anticipazioni della trama

Stasera su Rai 2 il finale di stagione di Delitti in Paradiso 15: un caso misterioso tra indizi inquietanti e svolte inattese che metteranno alla prova la squadra investigativa di Saint Marie.

Nuovo appuntamento con il giallo su Rai 2: stasera, venerdì 22 maggio, va in onda il finale di stagione di Delitti in Paradiso 15. Un episodio ricco di tensione e colpi di scena chiude questo nuovo ciclo ambientato a Saint Marie, tra indagini complesse e un mistero che metterà alla prova l'intera squadra investigativa. Si prosegue con lo spin-off ambientato nel Regno Unito, tinto di atmosfere natalizie. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle trame degli episodi in onda stasera.

Delitti in Paradiso 15 anticipazioni: il mistero della creatura marina nell'episodio "Lo zio Mervin"

Il primo appuntamento della serata ci riporta sull'isola di Saint Marie con l'episodio intitolato "Lo zio Mervin". Al centro della trama c'è il ritrovamento del corpo di Giles, uno stravagante studioso che aveva dedicato la sua vita alla ricerca della Lusca, una leggendaria e mostruosa creatura marina.

Il cadavere viene recuperato in mare e, a prima vista, gli indizi sembrano quasi suggerire che l'uomo sia rimasto vittima proprio del mostro che inseguiva. La squadra di polizia, tuttavia, non si lascia suggestionare dal mito e scava nel passato della vittima. Le indagini prenderanno una piega inaspettata quando costringeranno gli agenti a riaprire un vecchio caso irrisolto: la scomparsa del figlio di Giles, svanito tra le onde ben sette anni prima. C'è un legame tra i due eventi?

Sul fronte dei legami familiari, l'episodio vedrà anche lo zio Mervin Wilson prendere un'importante decisione: tenere a vivere con sé la giovane nipote Eloise.

Catherine Garton è il sergente Mattie Fletcher

Cast principale di Delitti in Paradiso

Don Gilet : interpreta l'ispettore Mervin Wilson

: interpreta l'ispettore Mervin Wilson Don Warrington : Commissario Selwyn Patterson

: Commissario Selwyn Patterson Élisabeth Bourgine : Catherine Bordey

: Catherine Bordey Shantol Jackson: sergente Naomi Thomas

sergente Naomi Thomas Shaquille Ali-Yebuah : agente Sebastian Rose

: agente Sebastian Rose Catherine Garton : sergente Mattie Fletcher

: sergente Mattie Fletcher Daniel Ward: Solomon Clarke, fratellastro di Mervin

Oltre il Paradiso anticipazioni finale di stagione: un fantasma a Shipton Abbot

A seguire, Rai 2 trasmetterà l'ultimo capitolo della seconda stagione della serie spin-off Oltre il paradiso (Beyond Paradise), intitolato "Il fantasma nel giardino". Ci spostiamo così dalle spiagge esotiche alla suggestiva e apparentemente tranquilla cittadina britannica di Shipton Abbot, dove l'atmosfera natalizia viene bruscamente interrotta da un caso enigmatico.

Kris Marshall nel ruolo dell'Ispettore Humphrey Goodman

Un uomo, rimasto vedovo da quasi un anno, sconvolge la comunità dichiarandosi assolutamente convinto di aver visto la defunta moglie aggirarsi nel giardino e all'interno della casa. Spetterà all'ispettore Humphrey Goodman e alla sergente Esther Williams districarsi tra le forti tensioni familiari e i dubbi della mente umana.

Si tratta di una dolorosa allucinazione dovuta all'elaborazione del lutto, o qualcuno sta orchestrando un inganno crudele e ben congegnato? Il cast dell'episodio: Kris Marshall, Sally Bretton, Zahara Ahmadi, Dylan Llewellyn, Felicity Montagu, Jade Harrison.

A che ora va in onda Delitti in Paradiso e dove vederlo in streaming

L'appuntamento con i gialli di Rai 2 è fissato per stasera, 22 maggio, a partire dalle ore 21:20 circa. Come di consueto, oltre alla diretta televisiva, sarà possibile seguire gli episodi in contemporanea streaming o recuperarli on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.